涉掏空欣隆1.4億 檢起訴啟翔董座陳百欽丈婿等6人

鋁業龍頭啟翔科技董事長陳百欽，日前爆出聯手女婿、欣隆精密壓鑄副總經理劉健欣3兄弟等人，在欣隆易主前後，以收購子公司、偽造工程合約、轉單合約等方式，不法侵吞欣隆1.4億餘元，桃園地檢署偵結依業務侵占、背信等罪起訴陳、劉等6人。

劉健欣之父、欣隆前負責人劉炎明因爭奪公司經營權，於2018年因偽造文書入獄，隨後由欣隆創辦人之子黃振文在2019年6月拿回經營權；陳百欽疑在公司易主前，聯手劉健欣、其兄前董事長劉建隆和前副總經理劉健昌等人，掏空公司資產達1.4億，經新團隊查帳發現並提告，由桃園地檢署指揮新北市調查處偵辦。

檢調查出，新隆公司2018年11月召開股東會、董事會，選黃振文為新任董事長，劉氏三兄弟及陳百欽父女擔心經營權旁落，無法自由調度欣隆資產，在未召開任何投資評估前，以劉健欣任董事長的子公司欣錩名義，動用母公司資金7000萬元收購陳百欽的創麒公司，易主後再將款項轉入陳個人帳戶內。

檢調查，欣隆2018年終止楊梅區楊湖路建廠計畫，陳百欽卻在2019年6月易主後找來友人黃男，以欣隆名義簽訂新建廠房4.3億統包合約，並將合約日期回填至1月，由欣隆開立7400萬元給黃男的國隆公司，事後黃將其中2000萬元匯給陳百欽。

眾人隨後又在同年月28日，以黃振文令工程跳票、欣隆資產恐被凍結為由，與啟翔簽訂「合作意向書」，由啟翔接收欣隆客戶訂單，再由啟翔轉單發包欣隆生產，共有5筆約1171萬元訂單被轉，啟翔從中獲利81萬餘元。