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蘋果日報易主 經民連質疑中資 赴士檢告發違法傳個資

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣蘋果日報易主，經濟民主連合（簡稱經民連）認為台蘋交易案違反文化部去年發函要求的兩項處分「應拒絕香港法院及指定清算(盤)人的任何指令及要求」、「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」，今在士林地檢署遞狀告發蘋果日報違法傳輸個資。

蘋果新聞網6月8日聲明，台灣蘋果日報出售案「已完成交接」據媒體報導，買家為港商黃浩佔七成、7Live共同創辦人潘杰賢，交易金額高達15億元，蘋果則稱金額高於3億元。

今早經民連召集人賴中強，率經民連研究員至士檢，遞狀告發蘋果新聞網執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫，是違法傳輸個資的最大嫌疑人，請求檢查官偵辦，毋枉毋縱。

律師賴中強指出，交易案賣方到底是誰拍板決定交易？港蘋全體董事去年全部辭職，台灣分公司經理葉一堅也辭去職務，蘋果新聞網執行長吳玉愛曾向工會表示自己無權處理交易，因此最有可能的人權是香港法院指派清盤人譚競正、文景城，代表賣方拍板決定。

賴中強表示，我國政府未核准香港法院派人入境執行清盤職務，在未入境下完成15億元的跨國併購案，不可能不涉及員工薪資清冊、資料庫清單、與債權人債務人名冊等個人資料。交易案完成代表，台蘋高階經理人違反文化部去年12月2日發函台蘋「應拒絕香港法院及指定清算(盤)人的任何指令及要求」、「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」，最大嫌疑人為吳玉愛與諶讚鑫。

經民連研究員歐栩韶表示，黃浩前次收購壹週刊時，簽約後仍在籌資，曾經「空手到」，顯然可懷疑黃浩只是人頭，背後資金「中資」支應可能性相當高。

經民連研究員許冠澤表示，台蘋握有大量公開、未公開的報導紀錄和影音素材，受訪者的秘密資訊，蘋果日報資料庫可能涉及台灣企業家、政治人物，或重要民間機構等，這些資訊落入中共政權手中，對台灣民主政治與國家安全衝擊非同小可，這也是「大陸地區人民來台投資業別項目」根本禁止中資經營媒體業的原因。

許冠澤指出，此交易案可能用股份買賣或營業轉讓，2者都會到經濟部審理，呼籲經濟部避免讓中資用「多層持股」方式玩弄，比照「南海集團投資雙子星案」從嚴審查。

經民連召集人賴中強率員至士林地檢署，告發蘋果日報違法傳輸個資。圖／經民連提供
經民連召集人賴中強率員至士林地檢署，告發蘋果日報違法傳輸個資。圖／經民連提供

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