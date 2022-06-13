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影／高雄醉男半夜酒駕遭攔 「情勒」警：做人別超過

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄69歲鄭姓男子和妻子吵架，負氣騎車外出，沒戴安全帽又逆向被警方攔停，擔心酒駕被罰，姿態放軟求饒，沒料又態度大轉彎，情緒激動怨警「做人超過」，但員警不為所動，經酒測高達每公升0.81毫克，被依公共危險罪送辦，車輛也被警方扣下。

鼓山分局鼓山派出所員警黃俊瑋，日前深夜行經鼓山三路、新疆路口時，發現鄭姓男子騎機車未戴安全帽，又逆向行駛，立刻轉頭攔停。

警方盤查過程中，發現鄭鄭男渾身酒氣，而且駕照早於多年前酒駕遭吊銷，帶著酒意的鄭男疑因擔心酒駕受罰，頻頻向員警求情，堅持否認喝酒，「歹勢啦」，還勸員警「得饒人處且饒人啦」、「做人海海啦」、「剛睡醒出來找老婆而已啦」。

鄭男見員警不為所動，還拿出酒測器準備施測，竟一改低姿態，不僅在街頭大聲吼叫，還怨員警「做人超過」，整個態度大轉彎，令值勤員警傻眼，後來經檢測後，鄭酒測值達每公升0.81毫克，依法被逮捕並查扣車輛，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子遭攔後，態度由低姿態轉為強硬，讓態度溫和的員警傻眼。圖／讀者提供
鄭姓男子遭攔後，態度由低姿態轉為強硬，讓態度溫和的員警傻眼。圖／讀者提供

酒駕 酒測 駕照

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