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軍官欠債私吞8.4萬公款要姑幫忙還 判關5年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任空軍第五戰術混合聯隊上尉邱柏齊因欠債、帳戶信用不佳，侵吞聯隊給付委外廠商的8萬4000元款項，直到案件曝光才委請姑姑代為還款，最高法院依現役軍人侵占公有財物罪判刑5年，褫奪公權2年定讞。

邱2016年起在空軍第五聯隊擔任上尉，他財務狀況不佳，在外欠債，連父親往生的理賠金也拿去還債，每月薪資入帳即被圈存，金額所剩無幾；另他為購車貸款，寄出存摺、提款卡，導致被詐騙集團作為人頭帳戶，被法院依幫助詐欺罪判刑。

邱2018年10月承辦花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪計畫，委外廠商製作套繪地籍圖、成果圖等，經廠商估價後，他上簽申請8萬4000元墊借款，聯隊也撥付款項制他的帳戶，未料他多次刷卡、提款花費殆盡。

廠商2018年11月29日完工驗收，並開立發票，邱也申請結報、歸墊墊借款，卻遲遲未把款項匯出，經廠商多次催討也置之不理，還謊稱得待花蓮縣政府同意繪圖才支付款項；縣府2019年4月審核同意，邱仍拒不付款，廠商發函聯隊催討，邱才委請姑姑代替匯款給廠商。

邱事後坦承犯行，但否認墊借款是聯隊的公有財物；法院認為，墊借款是聯隊應撥付給廠商的款項，當然是公有財物，而邱並非首次辦理採購案，本就知道墊借款應在結報歸墊時，給付給廠商。

法院調閱邱名下帳戶紀錄、姑姑證稱幫忙邱償還當舖債務等，認定邱經濟及信用狀況不佳；判決指出，邱無視國家法紀、公務員應廉潔自持的本分，但相較於侵占鉅額公有財物者，邱的危害較為輕微，雖他未自白犯罪，也委請姑姑匯款，依法減刑。

邱因幫助詐欺案遭軍方撤職，目前從事水電工作，一審判刑5年6月，褫奪公權2年；二審改判5年徒刑，褫奪公權2年，案經上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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空軍 詐欺 信用

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