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高雄男酒未退騎車買消夜 紅燈左轉遇警求「饒我一命」
高雄市一名許姓男子凌晨騎車外出買消夜，在鳳山區一處路口紅燈左轉又跨越雙黃線，巡邏警網撞見攔查，發現許男身上散發酒氣，欲酒測時，許男求饒，指喝酒助眠，睡到一半肚子餓才外出覓食，警方不為所動，施以酒測，結果酒測超過每公升0.51毫克。
警方指出，許姓男子（45歲）11日凌晨3時許，騎車行經鳳山區維新路段時，違規紅燈左轉及跨越雙黃線，鳳山警分局鳳崗派出所巡邏員警見狀予以攔查，警方當下聞到許男身上散發出濃厚酒氣，欲對他施以酒測時，許男連忙向員警哀求「饒他一命」。
許男向警方表示，因獨居，在家了喝一小瓶高梁酒助眠，睡到一半肚子餓才會騎車外出買消夜，沒想到仍有酒精殘留，早知就先食物買好。警方不為所動，當場對許男酒測，結果酒測超過每公升0.51毫克，訊後依公共危險罪嫌將他送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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