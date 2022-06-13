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男上網假意販售手機詐2萬元 判刑1年

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

羅姓男子在臉書公開社群網站上，涉嫌刊登販賣iPhone12手機1支不實訊息，印尼籍男子艾迪（音譯）信以為真，交付2萬元給羅，事後羅卻遲未交付手機或退款。台南地院依羅違反以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年。

判決說，羅並無意販賣手機，2021年1月2日前，透過網際網路，在臉書拍賣商城刊登販賣iPhone12手機1支，價格為2萬元訊息，印尼籍男子艾迪瀏覽訊息後與羅聯繫，羅向艾迪佯稱欲以2萬元販賣iPhone12手機1支。

艾迪信以為真，2021年1月2日下午2點多，1月9日12點多，在台南火車站前站旁超商，分別交付5000元訂金及餘款1萬5000元予羅，羅承諾將儘速寄出手機，但事後竟以各種理由推託，遲未交付手機或退款，艾迪才知受騙後報警法辦起訴。

法官審酌，羅之前已有詐欺取財前科紀錄，猶不知自我警惕，不思憑己力以正當方法賺取所需，竟透過網際網路散布不實販賣手機訊息，致告訴人誤信交易付款，以此方式牟利，顯見法治觀念淡薄，亦漠視他人財產權益，但念犯後坦承犯行，並表示願意賠償告訴人等一切情狀，量處其刑。

羅姓男子在臉書社群網站上，涉嫌刊登販賣手機1支不實訊息，羅取得2萬元後，卻遲未交付手機或退款。台南地院依羅違反以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年。 圖／本報資料照片
羅姓男子在臉書社群網站上，涉嫌刊登販賣手機1支不實訊息，羅取得2萬元後，卻遲未交付手機或退款。台南地院依羅違反以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年。 圖／本報資料照片

台南 印尼 詐欺

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