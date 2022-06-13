婦偷錢被撞見落荒逃 法官：沒偷何故現場留隻鞋
嘉義縣李陳氏婦人涉嫌竊取村內老翁金錢，被老翁兒子撞見阻止，李陳氏倉皇逃跑，掉落1隻鞋，警方循線帶回偵訊送辦，李陳氏向法官辯稱是老翁自願拿錢給她，但法官認為若是老翁給錢，又何必落荒而逃甚至掉落1隻鞋？依竊盜罪判處李陳氏有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。
去年11月28日李陳氏婦人在朴子市一處玉米田旁，趁張姓老翁年事已高，注意及反應能力較為低落，涉嫌從老翁長褲袋內竊取1千元得逞。剛好被老翁的兒子撞見，李陳氏立即跑走，在現場遺留1隻鞋子，張子提供鞋子給警方作為線索，警循線將李陳氏帶回偵訊，她坦承不諱，被送法辦。
但法院審理時，李陳氏辯稱是老翁主動拿錢給她，否認行竊；法官認為，如果是被害人自願交付，被告又為何在被害人的兒子到現場後，就落荒而逃，甚至在逃跑的緊急過程中，不慎將自己所穿的1隻鞋子遺留現場？
法院審酌，被告國小肄業、打零工維生經濟狀況不佳、有多次竊盜前科、犯後於法院審理時否認犯行等一切情狀。量處竊盜罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1仟元折算1日。
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