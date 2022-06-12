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紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤
放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後展開追查，下午4點左右逮到涉案的李姓男子，他辯稱，因為疫情嚴重影響生計，不滿才潑漆洩憤。
警方表示，為紀念「六四事件」的藝術品「恥辱柱」從本月4日開始，放置在中正紀念堂民主大道上展出，今天是展出最後一天，上午近9點時，遭李男（19歲）潑上黑色顏料。
從監視器可見，李男見到看顧恥辱柱的保全離去，他先是緩緩走到恥辱柱旁，在圍繞著恥辱柱走了一圈，過程約20秒，隨後就離去。
不久保全回到現場，發現恥辱柱上有黑色顏料，立即報警。轄區警方中正一分局獲報後，調閱監視器追查，經過6小時，在新北市三重區逮到李男。
平時打零工維生的李男，沒有黨派、幫派背景。他供稱，是因為不滿疫情嚴重影響到他的生計，憤而潑顏料洩憤。警詢後依毀損罪嫌送辦。
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