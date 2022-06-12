疫情結束來台？女會計愛上K歌男網友 投資虛幣被騙80萬
李姓女會計上網結識自稱住新加坡蕭姓男子，對方每天噓寒問暖，以老婆相稱，指新冠肺炎疫情結束後要來台共同生活，待她陷入熱戀後誘使投資虛擬貨幣；她匯款80萬元有去無回再也聯繫不上對方，驚覺受騙。
43歲李女在台中市某公司擔任會計，3月底透過「全民Party」K歌交友軟體，認識自稱來自大陸、定居新加坡的蕭姓男子，加入LINE聊天，對方熱烈追求，還說要送她生日禮物。
上月中旬，這名男網友請李下載「MH00」App，稱要帶她投資「NBDC」虛擬貨幣。她匯款15萬元，隔天見銀行帳戶有5萬元匯入，決定加碼投資，欲出金時投資客服人員稱要繳稅金才能領回，她聯繫不上男網友，共匯款5次損失80萬元。
近年假交友結合假投資氾濫，詐騙集團透過臉書、LINE或交友軟體搭訕，交往取信後誘使投資虛幣、期貨、外匯、博奕等，並分飾網友、客服及投資顧問，初期少量出金營造獲利假象，待被害人大筆投資後以各種理由收費、拖延，最後斷絕聯繫。
刑事局說，勿輕信網友推薦來路不明投資管道，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，詐騙風險高，應避免投資，可使用「165全民防騙」臉書粉絲專頁每周公告詐騙LINE ID，比對是否曾被通報涉及詐騙。
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