快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」益通光能3359張，但益通股價卻不斷下跌，損失估達600萬，讓兩人憤而終止委託並告發；桃園地院認為林不具法定投顧資格，依違反證券投資信託及顧問法判有期徒刑6月，併科150萬元罰金。可上訴。

檢方調查，案發前林姓男子每周替蘇男、林女推拿一次，期間林男分享他幫客人操作股票並獲利，還自稱「專業操盤手」、「可以無時無刻（不）盯盤」，從未在股市上輸過；夫妻倆在他建議下買股，也都有賺到錢。

蘇、林二人對林男深信不疑，2018年6月將存有2000萬元帳戶及下單用手機交給他，委託他代為操作，並答應以3成獲利作為報酬，而林男也陸續買進3359張益通股票，更不時傳訊「開示」稱「要有信心，很快就會翻轉向上攀升」、「最大利多就是進價在相對低檔位置」等，說服兩人繼續投資。

然而林男受委託期間，益通股價卻從5.01元跌至3.24元，期間更出現2字頭，損失估計達600餘萬元，終於讓夫妻倆受不了，於2019年6月28日終止委託，隨後向調查局告發。

林到案否認犯罪，辯稱兩人無暇處理股票，只是在他們授權下幫忙投資，是基於鄰居朋友的無償幫忙，兩人雖當面告知分享3成獲利，但沒講好給付方式，也沒留書面，與一般經驗有違，而其餘股票比較快獲利、靜待佳音說詞，只是個人主觀意見。

法院認為，林男曾因提供投資意見，收受2人1萬5000元紅包，且因蘇林二人信賴，儘管未以書面約定，仍可判斷有約定報酬，而他多次在下跌時安撫兩人、強烈表示看好，顯然並非基於他們指示做機械性投資，辯詞均不採信。

法院審酌，林男明知未經主管機關同意，不得經營全權委託投資業務，竟為牟取私利而犯案，依違反證券投資信託及顧問法判他有期徒刑6月，併科150萬元罰金。可上訴。

桃園林姓推拿師沒有法定投顧資格，卻幫夫妻檔操盤買股，慘賠後挨告，法院依違反證券投資信託及顧問法判他有期徒刑6月，併科150萬元罰金。示意圖／Ingimage
桃園林姓推拿師沒有法定投顧資格，卻幫夫妻檔操盤買股，慘賠後挨告，法院依違反證券投資信託及顧問法判他有期徒刑6月，併科150萬元罰金。示意圖／Ingimage

桃園

延伸閱讀

男背21年髮妻外遇生子 越籍小三示威「我們常上摩鐵」

女車震後染性病 法院判保險公司賠1.54億元…連馬斯克也斥瘋狂

保母疏失致男嬰腦傷發展遲緩 判刑4月確定

兄控會計妹侵占42萬 更一審逆轉判無罪：金錢關係複雜

相關新聞

紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤

放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後展開追查，下午4點左右逮到涉案的李姓男...

推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」...

中正紀念堂內恥辱柱 遭噴黑色顏料警鎖定對象

放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，...

台中男疑債務糾紛遭凌虐致死 警抓6人傷害致死罪送辦

台中市一名20多歲男子昨天下午被人送到台中澄清醫院，經急救後仍傷重不治，警方循線查獲涉案6名男子到案，據查，死者疑被擄到...

給130萬假鈔沒受理報案？板橋警喊冤 市警局：調查中

新北市廖姓男子等3人，因欠債遭強行押走，廖媽媽接到150萬元恐嚇電話，心急如焚兩天內奔走雙北3個警分局，最後靠著板橋分局...

國產署告婦聯會占美齡樓 請求返還不當得利1.29億元

婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。