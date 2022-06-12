推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」益通光能3359張，但益通股價卻不斷下跌，損失估達600萬，讓兩人憤而終止委託並告發；桃園地院認為林不具法定投顧資格，依違反證券投資信託及顧問法判有期徒刑6月，併科150萬元罰金。可上訴。

檢方調查，案發前林姓男子每周替蘇男、林女推拿一次，期間林男分享他幫客人操作股票並獲利，還自稱「專業操盤手」、「可以無時無刻（不）盯盤」，從未在股市上輸過；夫妻倆在他建議下買股，也都有賺到錢。

蘇、林二人對林男深信不疑，2018年6月將存有2000萬元帳戶及下單用手機交給他，委託他代為操作，並答應以3成獲利作為報酬，而林男也陸續買進3359張益通股票，更不時傳訊「開示」稱「要有信心，很快就會翻轉向上攀升」、「最大利多就是進價在相對低檔位置」等，說服兩人繼續投資。

然而林男受委託期間，益通股價卻從5.01元跌至3.24元，期間更出現2字頭，損失估計達600餘萬元，終於讓夫妻倆受不了，於2019年6月28日終止委託，隨後向調查局告發。

林到案否認犯罪，辯稱兩人無暇處理股票，只是在他們授權下幫忙投資，是基於鄰居朋友的無償幫忙，兩人雖當面告知分享3成獲利，但沒講好給付方式，也沒留書面，與一般經驗有違，而其餘股票比較快獲利、靜待佳音說詞，只是個人主觀意見。

法院認為，林男曾因提供投資意見，收受2人1萬5000元紅包，且因蘇林二人信賴，儘管未以書面約定，仍可判斷有約定報酬，而他多次在下跌時安撫兩人、強烈表示看好，顯然並非基於他們指示做機械性投資，辯詞均不採信。