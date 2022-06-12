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闖紅燈騎對向辯：無停止線 法官打臉「豈有此理」判罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市呂姓男子在去年3月間騎機車行經興大路、忠明南路時，紅燈左轉騎上忠明南路人行道，當時停等紅燈警員發現後，依法告發，但呂拒簽，向法院聲請撤銷罰單，辯左轉車道無畫設停止線，沒有闖紅燈，但一、二審都認定，停止線也包括假想延伸到對向車道，否則逆向車道行駛，即可規避停止實線，「豈有此理」，判罰1800元確定。

判決指出，呂姓男子在去年3月10日下午2時許，騎車沿南區興大路往忠明南路行駛，尚未到忠明南路口時，當時同方向的巡邏警員正在興大路、忠明南路口停等紅燈，呂被警員發現，騎車超越警員後，逆向行駛到對向車道，接著左轉上忠明南路的人行道，警方攔下呂，依法開出紅燈左轉的罰單。

呂男爭執，當時沒有到路口，所以沒有闖紅燈，拒簽紅單，呂事後提起行政訴訟，抗辯當時機車行經的車道，沒有畫設停止線，他也沒有闖紅燈的意圖與事實，聲請撤銷罰單。

法官認為，呂男雖然主張他騎的機車行經的車道，沒有畫設停止線，不過停止線都是畫設在車輛行駛靠近路口的車道，但應停止的範圍，實應包括通行對向車道，該車輛不能逆向超越停止線在對向車道的假想延伸，若對向車道不在紅燈停止線禁止通行之列，可任由車輛規避停止實線，逆向繞道通過路口，不能認定為闖紅燈行為，「豈有此理」。

法官勘驗蒐證影片後，認定呂男是超越等停紅燈的舉發員警，到對向車道後，左轉上人行道，雖未直接以車身穿越停止線，但仍已超越停止線在對向車道的假想延伸部分，駁回呂訴請，判罰，二審仍維持一審認定，判呂需罰1800元，記違規點數3點，全案確定。

台中市呂姓男子去年騎車行經南區興大路、忠明南路時，紅燈左轉遭警告發，呂辯對向車道無停止線，聲請撤銷罰單，台中高等行政法院駁回呂訴請，判罰確定。圖／摘自Google Maps
台中市呂姓男子去年騎車行經南區興大路、忠明南路時，紅燈左轉遭警告發，呂辯對向車道無停止線，聲請撤銷罰單，台中高等行政法院駁回呂訴請，判罰確定。圖／摘自Google Maps

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