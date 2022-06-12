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影／移工肇逃案 警逮最後2人涉案車主疑為人頭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓移工在2日駕駛廂型車行經龍井區時，撞上陳姓女騎士，陳女傷重昏迷，阮與車內乘客等6人逃逸無蹤，警方循線查獲阮等4人，仍有陳姓、黃姓移工不知去向，警方在越南移工群組、熱點布線、策動，昨天下午在彰化芳苑帶到二人，據查，涉案廂型車疑是阮利用女同鄉當人頭購買，詳細案情，有待檢方後續釐清。

越南籍阮姓移工（24歲）在2日時無照駕駛廂型車，搭載5名同鄉行經龍井區中山路、中華路時闖紅燈，撞飛陳姓女騎士（27歲），陳女全身多處骨折重傷，6名移工棄車逃逸，其中4人共搭一輛計程車被警攔截逮獲，全都新冠肺炎確診，移送彰化庇護所隔離，結束另外案發後有陳姓（28歲）、黃姓（23歲）移工仍在逃。

據查，二人被通報失聯已有一年多的時間，期間應該都是透過越南同鄉協助牽線，在台灣打零工為生，因此案社會矚目，兩人行方不明後，台中專勤隊與烏日警分局持續透過人際關係與科技偵查方式，利用越南移工經常使用的群組，透過越南人在群組中發布訊息，策動二人主動聯絡專勤隊帶回。

台中專勤隊表示，二人失聯之後，採取24小時不間斷的布線調查，包括向失聯移工的親友訪查，以及移工在中部地區經營造訪的商店、據點等等，終於在昨天下午4時許，掌握二人在彰化芳苑一棟透天厝內，將二人帶回詢問，並依違反入出國移民法詢問後，送往南投收容所，並等待檢方後續訊問，以釐清過失傷害、肇事逃逸的案情。

據查，二人因在越南群組內得知，同車包括阮姓駕駛與3名同鄉都是新冠肺炎的確診者時，十分擔心自己染疫，都躲藏在同鄉接應的處所內，不敢擅自亂跑，但因不堪多日的身心煎熬，所以在親友、同鄉策動下，願意配合通知台中專勤隊到藏匿地點帶回。

據查，二人都稱只是乘客，失聯打零工期間，也是透過同鄉介紹，認識阮姓移工，而阮為了在台方便打零工，疑以借人頭的方式，向女同鄉借名後，在台購買廂型車使用，未來檢方也將針對此部分，後續釐清。

越南阮姓移工2日涉嫌開車在5名同鄉行經龍井區時，把陳姓女騎士撞到昏迷，台中專勤隊昨天帶回在逃的兩名移工，全數到案。記者陳宏睿／翻攝
越南阮姓移工2日涉嫌開車在5名同鄉行經龍井區時，把陳姓女騎士撞到昏迷，台中專勤隊昨天帶回在逃的兩名移工，全數到案。記者陳宏睿／翻攝
越南阮姓移工2日涉嫌開車在5名同鄉行經龍井區時，把陳姓女騎士撞到昏迷，台中專勤隊昨天帶回在逃的兩名移工，全數到案。記者陳宏睿／翻攝
越南阮姓移工2日涉嫌開車在5名同鄉行經龍井區時，把陳姓女騎士撞到昏迷，台中專勤隊昨天帶回在逃的兩名移工，全數到案。記者陳宏睿／翻攝

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