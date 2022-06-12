快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

北宜公路飆112公里 重機騎士遭開罰8千吊牌半年

中央社／ 台北12日電

桃園市劉姓男子去年11月間騎乘大型重機行經北宜公路時，時速高達112公里，經警方舉發，桃園市交通裁決處裁罰8000元並吊扣牌照6個月。劉男提行政訴訟。北院判決劉男敗訴。

判決指出，劉男去年11月6日上午騎乘大型重型機車行經新北市石碇區台9線23.7K（往新店）時，行車速度高達112公里，被測速照相機拍照，新北市新店警分局依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

桃園市交通裁決處認定，劉男行車速度，超過規定最高時速逾60公里至80公里以內，裁處罰鍰新台幣8000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，並吊扣牌照6個月。劉男不服，提起行政訴訟。

劉男主張，依道路交通管理處罰條例第7條之2第3項規定，採用固定或非固定科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於100公尺至300公尺間。本案警告標誌離測速機器不到100公尺，開單並不合法。

台北地方法院勘驗後，認為警告標誌設置位置與員警放置非固定式雷達測速儀位置的距離為116公尺，符合道交條例規定，且劉男駕車時速高達112公里，已遠超過一般道路的最高速限，對於其他用路人安全造成嚴重風險，判決劉男敗訴。可上訴。

延伸閱讀

桃園社區醫療採檢站下周一起撤2站 11站調整服務時間

桃園都會原住民族多確診陷困境 議員號召企業捐款響應

社區採檢站需求降 桃園將裁2站及調整開站時段

桃園市衛生局免費心理諮詢 這3種問題最多人求助

相關新聞

紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤

放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後展開追查，下午4點左右逮到涉案的李姓男...

推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」...

中正紀念堂內恥辱柱 遭噴黑色顏料警鎖定對象

放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，...

台中男疑債務糾紛遭凌虐致死 警抓6人傷害致死罪送辦

台中市一名20多歲男子昨天下午被人送到台中澄清醫院，經急救後仍傷重不治，警方循線查獲涉案6名男子到案，據查，死者疑被擄到...

給130萬假鈔沒受理報案？板橋警喊冤 市警局：調查中

新北市廖姓男子等3人，因欠債遭強行押走，廖媽媽接到150萬元恐嚇電話，心急如焚兩天內奔走雙北3個警分局，最後靠著板橋分局...

國產署告婦聯會占美齡樓 請求返還不當得利1.29億元

婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。