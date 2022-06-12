快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

饒舌歌手「雞腿飯」2度酒駕 拒檢逃逸擦撞路邊車

中央社／ 高雄12日電

饒舌歌手雞腿飯因酒駕遭移送法辦。圖／摘自IG
饒舌歌手雞腿飯因酒駕遭移送法辦。圖／摘自IG

駕照已因酒駕遭註銷的歌手「雞腿飯」又在飲酒隔天酒力未退就開車出門，在路口紅燈左轉被警攔查，加速逃逸途中還擦撞路邊停放自小客車，遭警開罰，依公共危險罪嫌移送。

昨天下午2時30分許，新興分局警備隊執行巡邏勤務時，在前金區七賢、中華路口發現33歲劉姓男子駕駛銀色休旅車在路口未依號誌違規左轉。警方向前攔停，駕駛假意停車受檢卻又加速逃逸。

警方一路追車，行經成功一路與前金一街路口，劉男不慎撞上路旁停放黑色自小客車，還繼續逃逸。雙方追逐約1公里，警方直接把車停到前面阻止他繼續前行，並持槍要求劉男下車，渾身酒味的劉男才下車接受檢查。

警方在現場要求劉男呼氣測試酒精濃度，結果酒測值超標，還查出劉男駕照已因酒駕遭註銷。

據瞭解，劉姓駕駛是曾參加過「大嘻哈時代」的饒舌歌手「雞腿飯」。

劉男告訴警方，自己與友人前一晚相約在酒吧飲酒至凌晨，上午休息後，外出幫女友買飯，遭員警攔查時因擔心被發現酒駕，心虛逃逸，不料駕車失控波及路旁停放自小客車，事後相當懊惱。

全案最終依無照駕駛、未依號誌行駛違規開罰，並將劉男依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

延伸閱讀

高雄男酒駕被攔自爆妻子確診隔離 警幫他快篩驗出陽性

饒舌歌手繼家暴前女友又惹議 酒駕拒檢遭警方圍捕送辦

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

阿伯酒測值0.93被法辦 竟怪警方小題大作

相關新聞

紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤

放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後展開追查，下午4點左右逮到涉案的李姓男...

推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」...

中正紀念堂內恥辱柱 遭噴黑色顏料警鎖定對象

放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，...

台中男疑債務糾紛遭凌虐致死 警抓6人傷害致死罪送辦

台中市一名20多歲男子昨天下午被人送到台中澄清醫院，經急救後仍傷重不治，警方循線查獲涉案6名男子到案，據查，死者疑被擄到...

給130萬假鈔沒受理報案？板橋警喊冤 市警局：調查中

新北市廖姓男子等3人，因欠債遭強行押走，廖媽媽接到150萬元恐嚇電話，心急如焚兩天內奔走雙北3個警分局，最後靠著板橋分局...

國產署告婦聯會占美齡樓 請求返還不當得利1.29億元

婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。