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保母疏失致男嬰腦傷發展遲緩 判刑4月確定

中央社／ 台北12日電

新北市汐止區商姓女子受託照顧5月大的男嬰，疑因放置男嬰不當，導致男嬰受有腦傷、發展遲緩。一審依業務過失傷害罪判商女4月徒刑，得易科罰金，經上訴，二審日前駁回確定。

一審士林地方法院判決書指出，商姓女子自民國108年4 月起受託日間照顧男嬰，卻接續多次未注意保護男嬰頭部、頸部，即將他放在床墊上，導致男嬰受有左側急性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害。

108年5月間，商女照顧男嬰約4週後，發現男嬰翻白眼、意識不清，將他緊急送醫；男嬰父母進而對商女提出告訴，案經士林地檢署起訴。

商女否認業務過失傷害，辯稱男嬰平日日間由她照顧，其餘時間由男嬰父母接回，托育期間身體狀況正常；她從沒有對男嬰做任何摔、丟、劇烈搖晃的動作，平常將男嬰放到和室地板床墊上，也是整個身體彎下，手貼著地放下男嬰。

一審認為，男嬰送醫當天已在商女住處超過10小時，才因急性硬腦膜出血而出現翻白眼等症狀，傷害發生在商女照顧期間可能性較大；商女也曾向男嬰父母坦承，曾因急著上廁所，將男嬰自稍微高一點的地方放下。

一審參酌醫院意見，認為此案傷勢是2或3週至3天內的多次外力造成的兒虐性腦傷，有可能是因未將男嬰緊貼床墊輕放，而於距離床墊上有一定高度時直接放下所致，且腦部電腦斷層檢查顯示男嬰腦部多次反覆受傷，而商女照顧男嬰至案發時約4週，與醫院研判的受傷時間相當，認定男嬰傷勢與商女過失有因果關係。

一審指出，男嬰治療後仍有發展遲緩的現象，但未達重傷害程度，且男嬰送醫時並無肉眼可見的外傷，也查無其他證據證明商女蓄意犯案，因此認定商女犯業務過失傷害罪。

一審審酌，商女過失程度實非輕微，但無證據顯示是出於故意或以殘忍、暴力手段為之，並考量商女否認犯行，未與男嬰父母達成和解，判刑4月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審日前認定，原審量刑並未逾越法定裁量範圍，也沒有明顯違反罪刑相當原則濫用權限情形，駁回上訴，全案確定。

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