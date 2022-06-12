兄控會計妹侵占42萬 更一審逆轉判無罪：金錢關係複雜

台中市翁姓女子在擔任哥哥經營的汽車修配廠會計時，未獲同意，涉嫌利用哥哥名義開票，支付個人或親友保險費，一共42萬餘元，被哥哥告上法院，一審認定翁女偽造文書，判刑5年6月，但更一審認定，兄妹金錢關係複雜，無充分事證認定翁女有侵占犯行，判無罪。

判決指出，翁女2003年間擔任哥哥經營汽車修配廠會計，因該修配廠經營不善，2012年7月間欲盤讓，翁女哥哥發現翁女涉從2007年至2012年間，利用會計職，在未經哥哥授權，擅自以哥哥名義、從哥哥甲存帳戶，開立37張支票，用以支付自己與家人的保險費，金額達42萬元，翁女哥哥認定翁女涉嫌偽造文書、侵占等罪提告。

翁女否認，辯稱開立支票都經過哥哥授權，雖有將支票支付自己或前夫保險費用，但支票到期後，有將錢歸還，另外用支票領出甲存帳戶的現金，都用來支付公司開銷或員工薪水，因哥哥信用不好，如果哥哥活存帳戶有錢，信用卡費會被扣款。

一審不採信翁女辯詞，認為翁女沒有提出相關事證，證明37張支票都用在支應修配廠的開銷，判刑5年6月，二審仍維持一審認定。

翁女上訴後，最高法院認為，翁女辯稱擔任會計時，財務已有虧損，才對外周轉、借貸，且翁女哥哥也授權妹妹使用印章開立支票，以利修配廠運作，所以翁女何時擔任會計，與翁女辯詞是否可採，有重要關係，但原審無查明。

另外，翁女與哥哥舉債、周轉狀況，在原審使用的各月損益表，僅部分記載，已失真，但原審仍根據該損益表，以淨利加總後，認定修配廠獲利，驟然認定翁女違法，有判決理由不備之處，發回更審。

更一審認定，雙方是兄妹，翁女任職期間不短，雙方金錢關係複雜，翁女哥哥證稱，私人信用卡消費帳務，都委由翁女處理，翁女哥哥也說，曾同意翁女以名下甲存帳戶支票，支付翁女私人保險費用，而修配廠財務狀況不佳，需向銀行、民間借款周轉，且翁女也多次以私人借貸，提供修配廠資金。