快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男酒駕被攔自爆妻子確診隔離 警幫他快篩驗出陽性

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鼓山警分局中州派出所前天攔查酒駕的郭姓男子，因他自爆妻子確診隔離才會喝酒，員警一聽他是接觸者立即幫他快篩，結果顯示為陽性，還好詢問時穿戴防護衣。郭呼氣酒測值達每公升0.44毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，中洲派出所所長洪任宏、警員梁嘉玲，於6月10日上午11時執行巡邏勤務，見郭男單手騎機車，且一路左搖右晃，面色潮紅，上前將他攔下。攔停郭男後渾身散發酒氣，經警方酒測，郭男呼氣酒測值達每公升0.44毫克，超過法定標準值。

沒想到郭在警方詢問喝酒原因時，自爆因老婆確診隔離，心情不佳，才會在家飲用威士忌借酒消愁，後來早上起床出門要幫家人買午餐，原以為休息了一個晚上酒已經退了，沒想到遇到警方攔查酒測值仍超標。

員警聽到郭男是確診者密切接觸者，嚇得立即穿戴好全套防護衣，全程在戶外製作筆錄，為求慎重，還免費幫郭快篩，結果顯示陽性反應。

警方表示，郭男自稱飲酒前有快篩為陰性，但員警快篩後呈陽性反應，郭當時向員警表示身體不適，當天安排人員戒護送醫，在醫院與檢察官遠距問訊，訊後裁定無保飭回，要求他在家乖乖隔離。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭姓男子酒駕被攔查，結果在派出所快篩時，驗出陽性，員警全程穿戴防護衣幫他製作筆錄。圖/讀者提供
郭姓男子酒駕被攔查，結果在派出所快篩時，驗出陽性，員警全程穿戴防護衣幫他製作筆錄。圖/讀者提供
郭姓男子酒駕被攔查，結果在派出所快篩時，驗出陽性。圖/讀者提供
郭姓男子酒駕被攔查，結果在派出所快篩時，驗出陽性。圖/讀者提供

酒駕

延伸閱讀

中小學醫護志工團天天做功德 教團：應比照醫院聘護佐

饒舌歌手繼家暴前女友又惹議 酒駕拒檢遭警方圍捕送辦

酒駕男遇警逃竄1公里撞車 已是酒駕累犯

阿伯酒測值0.93被法辦 竟怪警方小題大作

相關新聞

紀念六四「恥辱柱」遭潑漆 19歲男稱不滿疫情而洩憤

放置在中正紀念堂展出的「恥辱柱」今天上午遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後展開追查，下午4點左右逮到涉案的李姓男...

推拿師幫買「千元股王」3359張卻慘賠 無照被判刑

桃園市蘇姓夫妻找林姓男子按摩，以為他是「專業操盤手」，委託他用高達2000萬元投資，讓他在一年間陸續買了昔日「千元股王」...

中正紀念堂內恥辱柱 遭噴黑色顏料警鎖定對象

放置在中正紀念堂內展示「恥辱柱」，傳出遭人噴上黑色顏料，轄區警方中正一分局獲報後調閱監視器展開追查，目前已掌握特定對象，...

台中男疑債務糾紛遭凌虐致死 警抓6人傷害致死罪送辦

台中市一名20多歲男子昨天下午被人送到台中澄清醫院，經急救後仍傷重不治，警方循線查獲涉案6名男子到案，據查，死者疑被擄到...

給130萬假鈔沒受理報案？板橋警喊冤 市警局：調查中

新北市廖姓男子等3人，因欠債遭強行押走，廖媽媽接到150萬元恐嚇電話，心急如焚兩天內奔走雙北3個警分局，最後靠著板橋分局...

國產署告婦聯會占美齡樓 請求返還不當得利1.29億元

婦聯會美齡樓2021年收歸國有，但使用者難區分、尚未搬遷，且積欠使用補償金；財政部國產署表示，台北分署已向台北地方法院提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。