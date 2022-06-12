高雄男酒駕被攔自爆妻子確診隔離 警幫他快篩驗出陽性

高雄市鼓山警分局中州派出所前天攔查酒駕的郭姓男子，因他自爆妻子確診隔離才會喝酒，員警一聽他是接觸者立即幫他快篩，結果顯示為陽性，還好詢問時穿戴防護衣。郭呼氣酒測值達每公升0.44毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，中洲派出所所長洪任宏、警員梁嘉玲，於6月10日上午11時執行巡邏勤務，見郭男單手騎機車，且一路左搖右晃，面色潮紅，上前將他攔下。攔停郭男後渾身散發酒氣，經警方酒測，郭男呼氣酒測值達每公升0.44毫克，超過法定標準值。

沒想到郭在警方詢問喝酒原因時，自爆因老婆確診隔離，心情不佳，才會在家飲用威士忌借酒消愁，後來早上起床出門要幫家人買午餐，原以為休息了一個晚上酒已經退了，沒想到遇到警方攔查酒測值仍超標。

員警聽到郭男是確診者密切接觸者，嚇得立即穿戴好全套防護衣，全程在戶外製作筆錄，為求慎重，還免費幫郭快篩，結果顯示陽性反應。

警方表示，郭男自稱飲酒前有快篩為陰性，但員警快篩後呈陽性反應，郭當時向員警表示身體不適，當天安排人員戒護送醫，在醫院與檢察官遠距問訊，訊後裁定無保飭回，要求他在家乖乖隔離。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康