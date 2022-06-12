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高雄女弒99歲父保持緘默 檢方依殺人罪聲押獲准

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市99歲吳姓老翁疑遭大女兒弒親身亡，昨檢警相驗發現死者頭部右側有割傷痕，另右腿有一刀刺入傷，疑被切斷動脈，明將解剖複驗；吳女疑因照顧老父及車禍成植物人的弟弟，加上自己患病等多重壓力，造成這場人倫悲劇！出院後，選擇保持緘默權，檢方訊後今晨依殺人罪嫌聲請羈押獲准。

99歲的吳翁二女兒10日返回新興區林森一路老家，發現父親陳屍在住處臥室床上，大姊手部有割腕痕跡，立即通報警方，警方趕抵現場，發現吳翁頭部、雙腿中刀死亡。

檢警昨初步相驗，發現死者頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部有一刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有割傷，雙膝瘀血，生前疑有抵抗，死因待6月13日解剖複驗。

案發後，大女兒被送醫治療，一直不願說話，10日在醫院原本清醒，後來疑失血虛弱，一度昏迷，檢警勘查屋內相關跡證，懷疑大女兒涉嫌行凶，檢方已指示警方逮捕大女兒，警方派員在醫院戒護。

吳家附近鄰居指出，死者吳姓老翁是低收入戶，早年賣陽春麵維生，和妻子育有2子2女，其中一名兒子已過世，另名兒子去年因出車禍昏迷不醒，成了植物人，和父親同住的63歲長女一方面照顧老父，也得和已婚嫁出去的妹妹，肩負照護在養護中心成植物人的弟弟之責，加上自己患病，難以承受生活壓力，近來常和父親爭吵，原本大女兒打算送父親到安養院被拒，可能因此造成這場長照悲歌！

吳女昨深夜因傷勢已無大礙，警方依檢方指示將她送往高雄地檢署複訊，因她選擇保持緘默權，不願意說明衝突原因或案發情形；檢方訊後依殺人罪嫌聲請羈押獲准後，凌晨已被押往高雄女子監獄。

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高雄市新興區發生女兒弒父的自殺案，圖為警方到場處理的畫面；嫌犯獲救後，今晨遭檢方聲押獲准。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區發生女兒弒父的自殺案，圖為警方到場處理的畫面；嫌犯獲救後，今晨遭檢方聲押獲准。記者石秀華／翻攝

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