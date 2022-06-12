佯家族代工義大利手工單車 1輛賣38萬有人上當

台中市周姓男子曾任職自行車零件廠，離職後對外佯稱是該公司家族成員，有代工義大利手工單車「PINARELLO」的F10車款，找他購買不用等半年至一年，只要一個月即可拿車，劉姓男子不疑，匯款38萬元，但卻遲未完成交易才知受騙，一審依詐欺判刑6月，二審時周賠償劉損失，獲緩刑，全案確定。

判決指出，周姓男子在2016年間已從台中市大雅區一間自行車代工廠離職，但他在2019年3月間，得知劉姓男子有意購買義大利單車商PINARELLO所生產的F10手工單車，周向劉佯稱，他大雅的車廠有代工該款單車，而坊間要購買該車需要等待半年至一年，找他購買的話，只需要1個月時間。

劉男不疑，承諾買車，周男為了不要露餡，陸續在同年4月間，傳送自行車的導航照片、到貨相片、噴漆影片等給劉，劉匯款38萬元給周，但劉付款後，與周相約「單車調適（bikefitting ）」，但周卻藉口拖延，避不見面，劉在同年6月間，解除買賣契約，要求退款，但周仍不退還款項，被劉一狀告上法院。

周否認詐欺取財，辯稱劉購買的單車中變速系統與碳纖維輪組是客制化配件，無法退貨，其他的零件，則是透過官網購買，目前車在車庫，收到的錢也是交給一家國際貿易公司。

該家貿易公司業者向法院證稱，周佯稱的代工廠的確有代工PINARELLO車輛，劉要購買的高價新款單車，國內就有廠商有貨，不用等半年至一年，另外，周沒有向他的公司購買單車，也沒有給錢。