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阿伯酒測值0.93被法辦 竟怪警方小題大作

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名69歲的李姓男子曾酒駕被判刑，仍不知悔改，昨天下午再犯，酒測值高達0.93，還怪員警小題大作，最後仍被依公共危險罪移送法辦。

警方表示，巡邏員警起先是注意到李男口罩沒戴好，但攔查過程聞到濃濃酒味，才實施酒測。李男起先稱自己只喝一瓶啤酒，後來又說昨天喝的酒還沒退，結果酒測值0.93，才說喝了高粱。

酒駕曝光後，李男吐露自己去年酒駕被抓，昨天原本要去清潔隊服勞役，結果因為喝酒被拒，未料途中又被警方攔查。他擔心此次被移送會加重處分，請求警方通融，結果被拒絕後，態度180度轉變，抱怨警方不夠通情達理，小題大作，讓員警哭笑不得，最後仍依法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子酒測值0.93，還怪員警小題大作。記者陳俊智/翻攝
李姓男子酒測值0.93，還怪員警小題大作。記者陳俊智/翻攝

酒駕 酒測 桃園

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