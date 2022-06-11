影／送妳一罐汽油和打火機 南投首例恐怖情人遭羈押

陳姓男子為求復合，透過LINE、電話瘋狂騷擾、盯梢陳姓前女友，南投縣埔里警方當面告誡陳男，並為被害人聲請緊急保護令獲准。陳男卻變本加厲，帶著汽油瓶和打火機到陳女住處點燃，檢警逮捕陳男聲押獲准，成為南投縣跟蹤騷擾防制法首起羈押案例。

警方調查，陳姓男子（32歲）有家暴行為，陳女身心受創分手，但陳男不死心，6月1日以LINE傳送訊息「若不接我電話，要放火燒妳車子」並狂叩數十通騷擾，還在陳女上班地點長時間盯梢，陳女相當恐懼向埔里警分局報案。

跟蹤騷擾防制法6月1日剛上路，警方依規定製作筆錄並通報，南投縣警察局長黃永志要求全力確保被害人安全；警方在陳女住處設置巡邏箱，還清查旅館追查陳男下落，隔天找到陳男，當場送達書面告誡。

陳男之前違反家暴法，陳女曾聲請保護令還在審理，警方向南投地方法院聲請緊急保護令獲准，禁止陳男對被害人身體、精神騷擾或其他不法侵害行為、遠離令等保護措施。

不料，陳男不知悔改，6月7日到陳女住處外，以打火機點燃自製汽油瓶恐嚇陳女，並破壞監視錄影設備後離去。陳女再度報警，南投地檢署檢察官鄭文正指揮埔里分局偵辦，6月8日晚間到新北市八里區拘提陳嫌到案。

檢方訊後，依跟蹤騷擾防制法、家庭暴力防治法聲押陳嫌獲准，成為南投縣跟騷法施行首起羈押案例。