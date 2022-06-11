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誤把酒精罐當額溫槍噴傷童眼 餐廳員工判拘20天
台北市一家餐廳的羅姓女服務生誤將酒精罐當成額溫槍，朝一名2歲孩童額頭按壓，導致孩童眼角膜破損。士林地院考量羅女坦承犯行，依過失傷害罪判處拘役20天，得易科罰金。
士林地方法院判決書指出，羅姓女子任職台北市一家餐廳，去年1月間為顧客量測額溫時，未注意手持物品的情況，直接舉起酒精罐放在2歲孩童的額頭前並按壓。
羅女按壓酒精罐後，酒精噴濺進入孩童左眼，導致孩童受有左眼角膜上皮破損等傷害，案經士林地檢署提起公訴。
士院認為，羅女所為實有不該，但犯後坦承犯行，事後曾與被害人家屬試行調解，因就賠償金額認知差距過大而未能達成共識，並非無調解誠意，日前依過失傷害罪判處拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。
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