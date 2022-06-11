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高雄製茶業工會傳侵吞勞保費 理事長4月侵占241萬元

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市製茶業職業工會會員透過工會投保勞保，會員繳勞保費後卻收到欠繳通知，發現工會侵吞會員勞保費。案經檢方追查，張姓理事長侵吞會員勞保費241萬元，涉嫌業務侵占罪，高雄地方法院判張1年8月徒刑。全案可上訴。

勞工保險條例規定，無一定雇主或自營作業的勞工，可參加職業工會加保勞工保險，不少勞工為延續勞保年資，透過這管道加保勞、健保，有名女子因此加入高雄市製茶業工會多年，但2020年5月，她卻接到勞保局通知，指她欠繳當年1月至4月的勞保費，她自知早已繳費給工會，懷疑有蹊蹺，才向相關單位提出檢舉。

判決指出，高雄市製茶業工會張姓理事長在工會掌理會務與財務，代收會員每月勞保費後，應存入工會專用帳戶，次月底以前，應將會員的勞保費繳給勞保局，但張自2020年1月到4月底，代收會員勞保費後，竟分4次侵占會員241萬多元勞保費。

張到庭承認沒幫會員繳保費，稱工會入不敷出，才挪用勞保費，錢沒進他的口袋。

法官認為，張未能忠實履行業務，竟貪圖利益，利用業務上保管金額的機會，侵占入己，損害茶業工會會員權益，且未還分文，分次論刑，判1年8月徒刑，並追徵價額。

高雄市製茶業職業工會張姓理事長侵吞會員勞保費，高雄地方法院判1年8月徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄市製茶業職業工會張姓理事長侵吞會員勞保費，高雄地方法院判1年8月徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

保費 侵占 高雄市

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