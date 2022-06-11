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心情不好想抒發 桃園男連毀5房3車還放火 判2年4月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子前年12月僅因心情不好，就持石塊磚頭連砸5間民宅，另用刀械刺破陌生人的轎車輪胎，見對方追上前理論還持刀咆哮，事後仍不知悔改，陸續再犯縱火、毀損等案，結果被法院依毀損、恐嚇及公共危險等10罪分判2月到5月不等刑期，合併應執行2年4月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林男前年12月底為了抒發情緒，持石頭連砸5間民宅，導致民宅大門凹陷、玻璃電燈碎裂，之後又持刀械刺破停在路旁的轎車輪胎，車主見狀上前理論，他還揮舞刀械叫囂，令車主心生畏懼。

林男誇張行徑涉犯6條毀損罪，但他事後仍不知悔改，去年4月起又持酒瓶砸民宅，還在自家旁放火燒廢棄物導致火勢蔓延，去年6月有持磚頭毀壞路旁轎車，令警方頻頻搖頭。

案發後，林男坦承不諱，供稱犯案動機是單純心情不好想砸東西，與被害人沒有過節。

桃園地院審理後，認定林男涉犯8次毀損、1次恐嚇及1次放火燒毀住宅罪，動機均不具正當性，行為也侵害他人財物，影響社會治安，放火燒廢棄物更致生公共危險，最後考量犯罪情節和犯後態度量刑。

林姓男子僅因心情不好想抒發，竟持石塊、磚頭等物毀5房3車，還在自家旁的空地放火燒廢棄物，最後被桃園地院判應執行2年4月徒刑。記者陳俊智／攝影
林姓男子僅因心情不好想抒發，竟持石塊、磚頭等物毀5房3車，還在自家旁的空地放火燒廢棄物，最後被桃園地院判應執行2年4月徒刑。記者陳俊智／攝影

桃園 恐嚇 車主

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