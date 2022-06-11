台11線月洞岸際遭偷倒碎石塊 岸巡查獲依廢清法送辦

台11線豐濱鄉海邊近日遭人非法傾倒大批柏油碎石塊，海巡人員巡邏發現，成立專案小組調查，昨天上午在知名景點月洞旁查獲一輛工程車正傾倒碎石塊，逮捕兩名劉姓嫌犯，今天依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦。

海巡署東部分署第一二岸巡隊組主任吳正達表示，石梯坪安檢所人員9日晚間7時許巡邏時，發現台11線花蓮豐濱鄉大峰海灘聯外小路遭人非法傾倒柏油碎石廢棄物，岸巡隊立即成立專案小組深入追查，經訪談附近居民，懷疑廢棄物來自靜浦村正施作中的水溝蓋工程。

專案小組展開埋伏跟監，10日上午10時許，果然發現包商重施故技，工程車再載著事業廢棄物到豐濱鄉台11線道65公里處月洞附近傾倒，當場逮個正著，將在場的67歲、45歲兩名劉姓嫌犯帶回偵訊，並通報豐濱鄉公所、花蓮縣環保局協助處理，由環保局人員開立稽查單，全案依違反廢棄物清理法第46條移送花蓮地檢署偵辦。