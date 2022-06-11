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台中BRT公車廢止 中市府交通局判賠承包商952萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中快捷巴士BRT）在前市長胡志強任內推動，啟用隔年經前市長林佳龍廢止，衍生後續廠商履約官司，其中1間工程顧問公司依承攬BRT相關專案管理費、文宣品款項，對台中市交通局求償3857萬元；法院審酌部分款項求償有理由，扣除市府罰款後，判交通局應給付953萬元，可上訴。

工程公司主張，和台中市交通局2012年、2013年陸續簽立台中市快捷巴士（BRT）藍線專案管理及後續路網可行性研究及規畫契約書及3次變更協議，後因政策變更停止執行，交通局2016年終止全部契約。

公司認為，台中市府拒不給付專案管理費第二期款、文宣品款、增加服務費用，及土建管理費用等，一共向交通局求償3857萬5770元。

交通局抗辯稱，第二期款扣罰金額可歸責於工程公司，文宣品也是對方沒依約提發票、實務照供驗收，也爭執其餘服務費、土地建管費的計價程序，主張全部駁回。

台中地院審酌，工程公司就專案管理費用第二期款求償484萬2843元，因部分工程有疏漏或品質不佳，而由交通局扣罰38萬2911元，扣除剩451萬1016元為有理由。

法院也發現，公司2016年有檢送文宣品資料，經交通局開文宣品請款文件審查協商會議，可見公司也提發票經交通局逐一核實，認為公司求償文宣品188萬1273元、土地費313萬4541元均有依據，但求償服務費2,588 萬3911元，計算缺乏依據不予採信。

法院審理後，加總專案管理費第二期款、文宣品及土地費，一共判台中市交通局應給付工程公司952萬6830元。

台中BRT已走入歷史。圖／報系資料照
台中BRT已走入歷史。圖／報系資料照

台中市 BRT 巴士

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