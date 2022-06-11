聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑
高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，被檢方以妨害公務依法起訴，並聲請簡易判決處刑。經地院審理，將雍男依侮辱公務員罪，處拘役30天。
判決指出，雍男因涉嫌詐欺案，於2020年11月23日中午11時58分許，於橋頭地檢署第六偵查庭檢察官訊問時，因不滿檢察官質疑說詞，他當庭對檢察官辱罵「X你娘」。
檢方依據當天訊問筆錄及錄音錄佐證犯行，雍男也坦承犯案，檢方以妨害公務罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑。
地院審酌，雍男不思妥善控制自身情緒與行為，以言語侮辱依法執行職務的檢察官，侵害公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，依侮辱公務員罪，處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言