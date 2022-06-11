高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，被檢方以妨害公務依法起訴，並聲請簡易判決處刑。經地院審理，將雍男依侮辱公務員罪，處拘役30天。

判決指出，雍男因涉嫌詐欺案，於2020年11月23日中午11時58分許，於橋頭地檢署第六偵查庭檢察官訊問時，因不滿檢察官質疑說詞，他當庭對檢察官辱罵「X你娘」。

檢方依據當天訊問筆錄及錄音錄佐證犯行，雍男也坦承犯案，檢方以妨害公務罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑。