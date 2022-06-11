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高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，被檢方以妨害公務依法起訴，並聲請簡易判決處刑。經地院審理，將雍男依侮辱公務員罪，處拘役30天。

判決指出，雍男因涉嫌詐欺案，於2020年11月23日中午11時58分許，於橋頭地檢署第六偵查庭檢察官訊問時，因不滿檢察官質疑說詞，他當庭對檢察官辱罵「X你娘」。

檢方依據當天訊問筆錄及錄音錄佐證犯行，雍男也坦承犯案，檢方以妨害公務罪嫌起訴，聲請簡易判決處刑。

地院審酌，雍男不思妥善控制自身情緒與行為，以言語侮辱依法執行職務的檢察官，侵害公務員執法尊嚴及藐視執法公權力，依侮辱公務員罪，處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，對檢察官爆粗口，犯侮辱公務員罪，處拘役30天。記者陳弘逸／攝影
高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，對檢察官爆粗口，犯侮辱公務員罪，處拘役30天。記者陳弘逸／攝影

檢察官 公務員 妨害公務

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