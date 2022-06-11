台南歸仁圓環黑道火拚1死1傷 法官裁定3嫌羈押禁見

台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火拚，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均中彈，洪傷重送醫不治，吳則在加護病房，檢方認張姓、江姓、游姓男子3人涉重罪且有串證之虞聲押，院方深夜則裁定3人羈押，禁止接見、通信。

台南地院指出，經訊問，綽號「瘋狗彬」的張男否認犯行，但經多位證人證述明確，且有奇美醫院診斷證明書、監視錄影畫面翻拍照片、扣押槍彈及通訊軟體對話譯文等佐證，認張涉犯槍砲彈藥刀械管制條例中未經許可持有衝鋒槍罪、未經許可持有子彈罪及殺人罪等罪嫌疑重大。

且張於案發後旋即駕車逃逸，經警在台中拘提到案，有逃亡的事實，且本案仍有其餘證人尚未到案釐清案情，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，應予羈押，並禁止接見、通信。

此外，張男兩名手下江姓及游姓男子均否認犯行，但經多位證人證述明確，且有奇美醫院診斷證明書、監視錄影畫面翻拍照片、扣押槍彈及通訊軟體對話譯文等佐證。

院方認為，兩人知道張與洪發生口角，仍願意隨同前往案發現場，且槍枝為管制違禁物，持有槍枝罪刑甚重，如無共同犯罪犯意聯絡，豈會前往現場開槍射擊，兩人否認犯罪，並不可採，兩人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例中未經許可持有衝鋒槍罪、未經許可持有子彈罪、殺人罪等罪嫌疑重大。