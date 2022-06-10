快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東萬丹鄉公所主秘圖利廠商 一審重判8年

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣萬丹鄉公所主秘鄭光輝等人涉嫌在採購標案中洩密、圖利廠商，被屏東地檢依貪汙等罪提起公訴。屏東地院今天審結，一審依圖利等罪判決鄭光輝8年有期徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

此案源起於萬丹紅豆節，廉政署2020年接獲檢舉，指萬丹鄉公所採購案疑有圖利特定廠商嫌疑，發動搜索鄉公所等14處地點。

檢方偵辦發現，萬丹鄉公所建置「紅豆地景藝術作品」，辦理「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置案」，鄭光輝有意將工程交由黃姓廠商施作，事前洩漏徵選委員名單。去年偵結，鄭光輝、張姓、余姓課長及劉姓公務員，以及黃姓廠商等共10人，被依貪汙等罪提起公訴。

地院今審結，鄭光輝涉犯4項圖利罪，應執行有期徒刑8年，褫奪公權3年。張姓課長等3名公務員分處5年到2年不等徒刑，黃姓廠商等6人判處4年6個月到4個月不等徒刑。

萬丹鄉公所主秘鄭光輝等4名公務員，因涉洩密圖利廠商，一審被判8年至2年不等徒刑。圖／取自Google Maps
萬丹鄉公所主秘鄭光輝等4名公務員，因涉洩密圖利廠商，一審被判8年至2年不等徒刑。圖／取自Google Maps

萬丹 屏東縣 公務員 貪汙

延伸閱讀

大陸再禁石斑 屏東縣府批：鳳梨禁止進口翻版

屏東慈惠醫專誓師 280名畢業生願前線抗疫

屏東清寒生專注學習 拚出5A5+寫作5級分佳績

「姊姊叫不醒」 確診15歲少女猝死 屏東縣府：協助安排火化

相關新聞

父不甘女遭性侵輕生亡 撂人動私刑虐死一命 判刑還要賠

台中林姓人父自認女兒遭王姓男子性侵、拍影片威脅後吞藥身亡，他找來3名同夥押走王拘禁7天，不停用棍棒、熱融膠痛毆甚至電擊，...

高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，...

母染疫亡火化遭討6萬 地院判只需付公定價

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，因不滿葬儀社敲竹槓開價6萬元，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審理認...

孫女繼承千萬股票 阿嬤提告討回

十八歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值一三四二萬餘元的股票、五四一萬餘元存款，未料她阿嬤主張股票和存款是她借用兒子名...

女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

新竹市吳姓女子在社區居住廿三年，因不分日夜常發出敲打、吼叫聲、播放佛經，甚至潑灑不明液體，社區管委會多次勸導無效，去年底...

台南歸仁圓環黑道火拚1死1傷 法官裁定3嫌羈押禁見

台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火拚，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。