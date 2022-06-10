屏東萬丹鄉公所主秘圖利廠商 一審重判8年

屏東縣萬丹鄉公所主秘鄭光輝等人涉嫌在採購標案中洩密、圖利廠商，被屏東地檢依貪汙等罪提起公訴。屏東地院今天審結，一審依圖利等罪判決鄭光輝8年有期徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

此案源起於萬丹紅豆節，廉政署2020年接獲檢舉，指萬丹鄉公所採購案疑有圖利特定廠商嫌疑，發動搜索鄉公所等14處地點。

檢方偵辦發現，萬丹鄉公所建置「紅豆地景藝術作品」，辦理「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置案」，鄭光輝有意將工程交由黃姓廠商施作，事前洩漏徵選委員名單。去年偵結，鄭光輝、張姓、余姓課長及劉姓公務員，以及黃姓廠商等共10人，被依貪汙等罪提起公訴。