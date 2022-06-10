聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東萬丹鄉公所主秘圖利廠商 一審重判8年
屏東縣萬丹鄉公所主秘鄭光輝等人涉嫌在採購標案中洩密、圖利廠商，被屏東地檢依貪汙等罪提起公訴。屏東地院今天審結，一審依圖利等罪判決鄭光輝8年有期徒刑，褫奪公權3年，可上訴。
此案源起於萬丹紅豆節，廉政署2020年接獲檢舉，指萬丹鄉公所採購案疑有圖利特定廠商嫌疑，發動搜索鄉公所等14處地點。
檢方偵辦發現，萬丹鄉公所建置「紅豆地景藝術作品」，辦理「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置案」，鄭光輝有意將工程交由黃姓廠商施作，事前洩漏徵選委員名單。去年偵結，鄭光輝、張姓、余姓課長及劉姓公務員，以及黃姓廠商等共10人，被依貪汙等罪提起公訴。
地院今審結，鄭光輝涉犯4項圖利罪，應執行有期徒刑8年，褫奪公權3年。張姓課長等3名公務員分處5年到2年不等徒刑，黃姓廠商等6人判處4年6個月到4個月不等徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言