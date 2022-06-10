聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑酒後打屁惹誤會 北市中山區酒店命案三嫌交保
北市中山區長春路一間酒店，9日清晨發生酒客持刀鬥毆命案，一名黃姓男子與男子陳博毅及同行林姓、程姓男子，疑似在電梯中雙方對話發生誤會，步出電梯便爆發扭打，陳男持隨身攜帶的折疊刀殺死黃男。陳男3人被依殺人罪嫌移送台北地檢署，檢方諭知林、程兩人5萬元交保，並對動刀的陳男聲押，台北地院召開羈押庭後，裁定陳男20萬交保候傳。
檢警調查，陳男一行人與死者黃男並不認識，案發當天雙方都在同一間酒店消費，並恰巧同時在9日清晨6時許，搭乘同一部電梯離開。當時陳男3人互相消遣打屁，卻被死者誤以為3人在揶揄自己，於是出言反嗆，陳男一方則覺得對方莫名其妙，雙方在電梯內便爆發口角。
由於雙方都喝了不少酒，剛出電梯就出手互毆，混亂中陳男拿出折疊刀揮舞，不料竟一刀刺進死者胸口，初步勘驗刀傷直接插進內臟，以致死者送醫不治死亡，現場並留下大灘血跡。
檢察官複訊後，認為林、程兩人涉案程度尚待釐清，諭知兩人5萬元交保。但陳男持刀殺害黃男犯行明確，依殺人罪向法院申請羈押，法官於是裁定陳男20萬交保候傳，並限制住居。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言