疑酒後打屁惹誤會 北市中山區酒店命案三嫌交保

北市中山區長春路一間酒店，9日清晨發生酒客持刀鬥毆命案，一名黃姓男子與男子陳博毅及同行林姓、程姓男子，疑似在電梯中雙方對話發生誤會，步出電梯便爆發扭打，陳男持隨身攜帶的折疊刀殺死黃男。陳男3人被依殺人罪嫌移送台北地檢署，檢方諭知林、程兩人5萬元交保，並對動刀的陳男聲押，台北地院召開羈押庭後，裁定陳男20萬交保候傳。

檢警調查，陳男一行人與死者黃男並不認識，案發當天雙方都在同一間酒店消費，並恰巧同時在9日清晨6時許，搭乘同一部電梯離開。當時陳男3人互相消遣打屁，卻被死者誤以為3人在揶揄自己，於是出言反嗆，陳男一方則覺得對方莫名其妙，雙方在電梯內便爆發口角。

由於雙方都喝了不少酒，剛出電梯就出手互毆，混亂中陳男拿出折疊刀揮舞，不料竟一刀刺進死者胸口，初步勘驗刀傷直接插進內臟，以致死者送醫不治死亡，現場並留下大灘血跡。