被暗指恐嚇 他提告導演顏正國背信、控不說明資金去向

導演顏正國被指控，籌拍電影「少年吔」期間接受投資人2500萬投資，卻不說明資金去向、花費，今投資人由代表許男出面提告。

顏正國因執導電影「少年吔」，與合夥對象引起爭執，本月5日開直播說他遭對方電話警告，飆罵「不要來恐嚇我，我最討厭人家恐嚇」；並在日前出席活動時，說明他當時很氣，「相信對方有收到自己概念，後續待電影下映後再處理」。

但今日一名許男在律師陳湧玲、演員「張鐵齒」等人陪同下前往新北地檢署提告顏正國背信罪。

他受訪指出，他與林姓等5名投資人挹注顏正國2500萬元拍攝電影「少年吔」，但顏正國卻不說明資金去向、花費，並指控顏正國向文化部申請千萬補助金一事也沒有向他們說明，他們要求顏正國交代資金去向，對方卻在8日時開直播暗諷，才會決定按鈴提告背信罪。

陳湧玲說明，許男等人投資電影「少年吔」，投資人依照合約、法律應有權利進行查帳，許先生上月3日時發函要求顏正國給付帳冊，卻被以「目前不需要交付帳本資料」為由，在上月12日拒絕，才會決定提告。

許男也說，他們只是要求顏正國不論是賺錢或賠錢，都想知道資金去向，「結果他大發雷霆，講一些令人匪夷所思的話，我們希望可以了解這次電影顏正國花了多少錢，結果他說我們在恐嚇，那沒關係，我們就讓法律來檢驗這件事情」。

參與拍攝「少年吔」的演員「張鐵齒」補充，他在拍攝現場，「每天在場都不知道金額花到哪」，認為顏正國做事一意孤行、一直做，不滿被暗諷恐嚇。