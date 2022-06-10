快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被暗指恐嚇 他提告導演顏正國背信、控不說明資金去向

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

導演顏正國被指控，籌拍電影「少年吔」期間接受投資人2500萬投資，卻不說明資金去向、花費，今投資人由代表許男出面提告。

顏正國因執導電影「少年吔」，與合夥對象引起爭執，本月5日開直播說他遭對方電話警告，飆罵「不要來恐嚇我，我最討厭人家恐嚇」；並在日前出席活動時，說明他當時很氣，「相信對方有收到自己概念，後續待電影下映後再處理」。

但今日一名許男在律師陳湧玲、演員「張鐵齒」等人陪同下前往新北地檢署提告顏正國背信罪。

他受訪指出，他與林姓等5名投資人挹注顏正國2500萬元拍攝電影「少年吔」，但顏正國卻不說明資金去向、花費，並指控顏正國向文化部申請千萬補助金一事也沒有向他們說明，他們要求顏正國交代資金去向，對方卻在8日時開直播暗諷，才會決定按鈴提告背信罪。

陳湧玲說明，許男等人投資電影「少年吔」，投資人依照合約、法律應有權利進行查帳，許先生上月3日時發函要求顏正國給付帳冊，卻被以「目前不需要交付帳本資料」為由，在上月12日拒絕，才會決定提告。

許男也說，他們只是要求顏正國不論是賺錢或賠錢，都想知道資金去向，「結果他大發雷霆，講一些令人匪夷所思的話，我們希望可以了解這次電影顏正國花了多少錢，結果他說我們在恐嚇，那沒關係，我們就讓法律來檢驗這件事情」。

參與拍攝「少年吔」的演員「張鐵齒」補充，他在拍攝現場，「每天在場都不知道金額花到哪」，認為顏正國做事一意孤行、一直做，不滿被暗諷恐嚇。

顏正國自童星出身，近期轉任導演一職，執導破億電影「角頭2：王者再起」後，今年推出新電影「少年吔」，黑幫劇情再次受到各界注目，目前仍在劇院上映中。

許男與演員「張鐵齒」現身新北地檢署，按鈴向顏正國提告。記者柯毓庭／攝影
許男與演員「張鐵齒」現身新北地檢署，按鈴向顏正國提告。記者柯毓庭／攝影
許男在律師陪同下，前往新北地檢署按鈴，向導演顏正國提告背信罪。記者柯毓庭／攝影
許男在律師陪同下，前往新北地檢署按鈴，向導演顏正國提告背信罪。記者柯毓庭／攝影
許男（右）在律師陳湧玲（左）陪同下，說明為何對導演顏正國提告背信罪。記者柯毓庭／攝影
許男（右）在律師陳湧玲（左）陪同下，說明為何對導演顏正國提告背信罪。記者柯毓庭／攝影

電影 恐嚇 直播

延伸閱讀

1930年代島都台北的法國電影熱（下）：映畫聯盟與台灣文人的法國夢

1930年代島都台北的法國電影熱（上）：教養階層為何癡迷這些電影？

黎巴嫩導演拍不能談的歷史 看烏俄戰爭盼世界和平

因電影合夥人踩底線直播爆氣 顏正國道歉：當下真的氣

相關新聞

父不甘女遭性侵輕生亡 撂人動私刑虐死一命 判刑還要賠

台中林姓人父自認女兒遭王姓男子性侵、拍影片威脅後吞藥身亡，他找來3名同夥押走王拘禁7天，不停用棍棒、熱融膠痛毆甚至電擊，...

高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，...

母染疫亡火化遭討6萬 地院判只需付公定價

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，因不滿葬儀社敲竹槓開價6萬元，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審理認...

孫女繼承千萬股票 阿嬤提告討回

十八歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值一三四二萬餘元的股票、五四一萬餘元存款，未料她阿嬤主張股票和存款是她借用兒子名...

女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

新竹市吳姓女子在社區居住廿三年，因不分日夜常發出敲打、吼叫聲、播放佛經，甚至潑灑不明液體，社區管委會多次勸導無效，去年底...

台南歸仁圓環黑道火拚1死1傷 法官裁定3嫌羈押禁見

台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火拚，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。