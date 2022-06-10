國道連環追撞1死3傷 無照駕駛肇逃辯稱移車遭法官羈押

國道三號南投段昨天凌晨重大車禍，造成1死三傷，還導致南投北上車道封閉將近12個小時，肇事的19歲葉姓男子無照酒駕，闖禍後還駕車逃逸，檢察官依酒駕致死、肇事逃逸聲押，他辯稱是為了避免追撞才移車，否認肇逃，法官認為移車移了數百公尺遠違反常情，犯罪嫌疑重大有逃亡之虞，裁定羈押。

國道三號南投路段北上車道昨天凌晨3時59分，葉姓男子駕駛轎車一路搖搖晃晃，並在指標226.7公里處撞上行駛外線聯結車，導致聯結車撞到護欄翻覆，引發後面4輛大小車輛閃避不及追撞，載運沙拉油桶的貨車遭前後車夾擊，車頭變形，賴姓乘客慘死，林姓駕駛重傷，另有2名司機也受到輕傷。

闖禍的葉姓男子沒有停車，反而駕車逃逸，因為輪胎嚴重變形，被另輛大貨車攔下，酒測值達0.51毫克，被國道警察當場逮捕。南投地檢署檢察官偵訊後，依酒駕致死、肇事逃逸、過失傷害罪嫌，聲請羈押。

南投地院連夜審訊，葉姓男子承認酒駕，但否認肇事逃逸，強調是為了避免後車追撞才移車，但法官依據證人供述、現場照片、酒精測定紀錄表等證據，認為他在肇事後移車數百公尺遠違反常情，有逃亡之虞，且案件仍在偵查初始階段，為確保將來偵查，認為有羈押原因及必要，因此裁定被告羈押。

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