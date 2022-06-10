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14歲少女積欠健保費 執行官登門發現她還有9個月大女兒
桃園一名14歲黃姓女國中生因單獨投保又積欠健保費，引起法務部行政執行署桃園分署關注，分署人員近日前往其住處訪視，發現她不僅來自弱勢家庭，還育有一名9個月大女嬰，最後不但沒有強制執行，還媒合社福機構追蹤，同時也贈送分署愛心社所募集的物資，協助改善生活環境。
桃園分署指出，黃女因父不詳、母親另嫁他人，自幼跟外祖母和阿姨同住。而母親長期因毒品案入出監獄，也導致她未能以眷保身分加保，小小年紀就必須單獨投保和繳納保費，後來因無力繳納，滯欠保費而被移送強制執行。
分署成員發現黃女去年生下一女嬰，但女嬰父親也是年僅17歲的小爸爸，雖有工作貼補家用，但收入不多，整個家庭基本上全靠黃女阿姨賺錢，而黃女母親雖然偶爾會拿錢回來，但幫助有限，生活仍非常艱苦。
黃女表示，她與女兒已經社會局、勵馨基金會提供協助，也願意再接受家扶基金會的幫助，但仍有尿布與奶粉的需求；桃園分署得知此情，隨即運用署內愛心社資源購買一箱尿布和一罐奶粉送到她家。桃園分署愛心社乃致贈一箱尿布與1罐奶粉及購買尿布奶粉贈送的小小玩具，表達了分署最深的關心與祝福。
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