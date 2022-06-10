留美博士淪詐騙集團車手 7旬老婦輪椅代步得手300萬遭起訴

擁有留美博士高學歷的七旬吳姓老婦，多年離婚返台後，獨自入住新北市某安養中心，不料竟因自身優越外語條件，與外國愛情詐騙集團搭上線，淪為博士級車手，不僅提供個人銀行帳戶收受被害人匯款，甚至坐輪椅搭高鐵與被害人「面交」。檢警查出共有300多萬贓款流入她的帳戶，台北地檢署今依詐欺取財罪將她起訴。

檢警調查，行動不便需以輪椅代步的吳婦，年輕時曾赴美取得博士學位，並在美落地生結婚定居，卻在晚年離婚後獨自返台，憑藉自身外語能力，自2019年底與跨國愛情詐騙集團合作，擔任起史上最高學歷車手。

檢警表示，吳婦合作的跨國愛情詐騙集團，是典型的透過交友軟體鎖定單身中年女子，再以通訊軟體噓寒問暖，製造戀愛假象行騙，在以各種理由剝皮騙錢。

經查共有6名女子遭騙，各匯款或面交10萬到166萬元不等金額給吳婦。而吳婦相當膽大妄為，曾兩度隻身坐輪椅搭乘高鐵南下，收受一名李姓女子遭騙款項，還讓對方同情之餘，主動幫吳婦推輪椅。