車手老翁變裝走騙全國 法院羈押不成他金蟬脫殼又落跑

一名65歲翁姓老翁日前加入詐騙集團行列，擔任車手一職，租屋在彰化縣彰化市，犯案時為規避查緝，均會「變裝」掩人耳目，老翁禿頭又白髮蒼蒼，戴上假髮化身年輕小伙，一雙黑長襪配涼鞋走在時尚最前端，意外成為指標性象徵，被警察鎖定將他拘提到案，但因聲請羈押未獲准，老翁今日再次潛逃。

偵查隊長郭建宏表示，車手犯案時刻意配戴假髮，掩飾禿頭及白髮，更年輕款鋼盔安全帽、棒球帽，混淆警方視覺，但長襪配涼鞋，再加上熟悉的手提包，仍讓警方一眼識破，原本警方預期是中年男性犯罪，沒想到破門而入卻看到一名白髮蒼蒼老翁，讓警察好傻眼。

虎尾分局副分局長李志文說，本不知老翁詳細年籍資料，僅憑監視器畫面沿虎尾、褒忠、斗南、彰化追人，恰巧老翁租屋處巷弄口兩側都有監視器，拍到他進入租屋處身影，於是向法院申請搜索票，並由檢察官核發拘票，破門而入時老翁相當震驚，以為自己變裝成功不會被認出來。

據瞭解，翁姓老翁已有多項詐欺前科，這次他隱身在彰化租屋處，承租第4天，就被警方持檢察官核發拘票及法院之搜索票破門而入，將他拘提到案，訊問後才發現全台都有他的犯罪足跡。

雲林地檢將老翁傳喚後，他也陸續被台中、台北等地傳喚，但檢察官聲請羈押不成，老翁今日使出金蟬脫殼之術，無視法院限制住居命令，交付房東鑰匙又偷偷搬家，恐有逃亡及滅證嫌疑，若不將他聲請羈押恐無法查出收水對象。