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車手老翁變裝走騙全國 法院羈押不成他金蟬脫殼又落跑

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

一名65歲翁姓老翁日前加入詐騙集團行列，擔任車手一職，租屋在彰化縣彰化市，犯案時為規避查緝，均會「變裝」掩人耳目，老翁禿頭又白髮蒼蒼，戴上假髮化身年輕小伙，一雙黑長襪配涼鞋走在時尚最前端，意外成為指標性象徵，被警察鎖定將他拘提到案，但因聲請羈押未獲准，老翁今日再次潛逃。

偵查隊長郭建宏表示，車手犯案時刻意配戴假髮，掩飾禿頭及白髮，更年輕款鋼盔安全帽、棒球帽，混淆警方視覺，但長襪配涼鞋，再加上熟悉的手提包，仍讓警方一眼識破，原本警方預期是中年男性犯罪，沒想到破門而入卻看到一名白髮蒼蒼老翁，讓警察好傻眼。

虎尾分局副分局長李志文說，本不知老翁詳細年籍資料，僅憑監視器畫面沿虎尾、褒忠、斗南、彰化追人，恰巧老翁租屋處巷弄口兩側都有監視器，拍到他進入租屋處身影，於是向法院申請搜索票，並由檢察官核發拘票，破門而入時老翁相當震驚，以為自己變裝成功不會被認出來。

據瞭解，翁姓老翁已有多項詐欺前科，這次他隱身在彰化租屋處，承租第4天，就被警方持檢察官核發拘票及法院之搜索票破門而入，將他拘提到案，訊問後才發現全台都有他的犯罪足跡。

雲林地檢將老翁傳喚後，他也陸續被台中、台北等地傳喚，但檢察官聲請羈押不成，老翁今日使出金蟬脫殼之術，無視法院限制住居命令，交付房東鑰匙又偷偷搬家，恐有逃亡及滅證嫌疑，若不將他聲請羈押恐無法查出收水對象。

虎尾分局提醒民眾，違反刑法第339條詐欺罪，恐面臨5以下有期徒刑，或50萬元以下易科罰金。也請民眾勿輕易交付個人證件及帳戶相關資料，帳戶內接收不明來歷之金錢並遭要求轉帳、匯款請先掛斷電話，仔細求證真偽，或撥打165反詐騙專線諮詢。

租屋在彰化縣65歲翁姓老翁擔任車手，以安全帽頭盔、鴨舌帽及各式裝扮掩人耳目，但一雙黑長襪配涼鞋仍成為他的指標性特徵。圖／虎尾警分局提供
租屋在彰化縣65歲翁姓老翁擔任車手，以安全帽頭盔、鴨舌帽及各式裝扮掩人耳目，但一雙黑長襪配涼鞋仍成為他的指標性特徵。圖／虎尾警分局提供
租屋在彰化縣65歲翁姓老翁擔任車手，以安全帽頭盔、鴨舌帽及各式裝扮掩人耳目，但一雙黑長襪配涼鞋仍成為他的指標性特徵。圖／虎尾警分局提供
租屋在彰化縣65歲翁姓老翁擔任車手，以安全帽頭盔、鴨舌帽及各式裝扮掩人耳目，但一雙黑長襪配涼鞋仍成為他的指標性特徵。圖／虎尾警分局提供
65歲翁姓老翁擔任車手，頭戴假髮掩飾禿頭及斑白頭髮，化身約40歲中年男子，連警察都直呼好吃驚。圖／虎尾警分局提供
65歲翁姓老翁擔任車手，頭戴假髮掩飾禿頭及斑白頭髮，化身約40歲中年男子，連警察都直呼好吃驚。圖／虎尾警分局提供
65歲翁姓老翁擔任車手，頭戴假髮掩飾禿頭及斑白頭髮，化身約40歲中年男子，連警察都直呼好吃驚。圖／虎尾警分局提供
65歲翁姓老翁擔任車手，頭戴假髮掩飾禿頭及斑白頭髮，化身約40歲中年男子，連警察都直呼好吃驚。圖／虎尾警分局提供

檢察官 詐欺 車手

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