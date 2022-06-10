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受刑人被老鳥逼幫腳底按摩 外役監回家探親竟直接逃獄
台中柯姓男子因參與詐團當車手被抓入獄，後表現良好移往屏東外役監服刑，假日還能回家探親，但他自稱在外役監被欺負，其他受刑人逼他幫按摩腳底、弄泡腳水等，受不了才趁探親時逃獄不歸，還說「想要回台中服刑」，法院考量他動機依脫逃罪判3月，可上訴。
檢警調查，柯男（24歲）先前在屏東外役監服刑，今年原本3月19日至21獲回家探親機會，應依規定在21日中午11點前回監所報到，未料柯回台中戶籍地後卻遲遲不肯回監，並在大甲區鎮瀾宮一帶徘徊。
柯逃獄長達12天後，最後在阿嬤勸說下才答應面對，並由阿嬤陪同於23日下午2點向台中第二分局投案，經警方當場逮捕。檢方訊時，柯也坦承不諱，並有屏東外役監服刑資料佐證，偵結依脫逃罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，外役監條例明訂受刑人作業成績優良者，得許於假日或紀念日返家探視，但無正當理由未於指定期日回監者，在外日數不算入執行刑期，故意者則以脫逃罪論處。
台中地院發現，柯男在外役監作業成績優良才獲得回家探親機會，理應珍惜這項寬典，依照法規準時回監服刑，卻不自重無正當理由脫逃在外，嚴重影響獄政秩序。
但法院也認為，柯曾自述因為在外役監被欺負，有受刑人強迫他幫忙打飯、洗衣，甚至還要按摩腳底、晚上弄泡腳水等，他不堪被剝削才想要轉回台中服刑，因此沒有回去報到。
法院考量柯男的動機，以及犯後坦承、家庭狀況後，依脫逃罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。
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