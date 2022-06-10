女牧師當馬勝吸金案餘孽下線 高院批沒傳道還招攬投資

永約教會女牧師洪雅蕙加入曾涉馬勝集團吸金案的廖泰宇擔任的「以太世界」投資方案，鼓吹教友和民眾當下線。圖／聯合報系資料照 永約教會女牧師洪雅蕙加入涉馬勝集團吸金案的廖泰宇擔任的「以太世界」投資方案，鼓吹教友和民眾當下線，與廖、從事外匯業務的陳力心等人被依銀行法非法經營銀行業務罪起訴。台灣高等法院更一審今判廖10年徒刑，未扣案的2317萬台幣、2萬1900美元與270萬日幣沒收；洪女判2年，緩刑5年；陳力心判2年，沒收9萬美元。

曾出版傳記「從口吃患者到超級講師」的廖泰宇，對外自稱「廖偉辰」、「Star 老師」，2017年5月起至2018年9月間，先後擔任馬來西亞籍男子「陳治伸」創設的「凱莉星球」、「以太世界」等投資方案台灣負責人。牧師洪雅蕙在2017年7、8月間以投資「以太世界」名義，吸收韋冰梅當下線，再由廖泰宇、「李顧問」擔任講師，召開投資說明會，講解「以太世界」的投資原理和獎金制度招攬下線會員。

洪雅蕙還在教會辦公室內向投資者解說「以太世界」的出金流程、網站操作，對外積極宣講、遊說民眾參加。2018年6月，因「以太世界」無法按期支付約定的紅利、獎金，洪雅蕙、韋冰梅和廖泰宇又對外推廣「兆金皇朝」案，再招攬下線吸金。

高院更一審統計，廖泰宇招攬唐一貞、陳力心、洪雅蕙等人成為下線投資人後，在台灣、日本總計吸金2億2126萬台幣、21萬9千美元及2700萬日幣，廖從中賺取2311萬台幣、2萬1900美元和270萬日幣的利益。陳力心、洪雅蕙共同以「凱莉星球」、「以太世界」、「兆金皇朝」投資方案對外招攬投資，陳力心對外吸金1760萬台幣，從中獲取9萬美元利益；洪雅蕙吸了2881萬元，攫取了78萬元。

更一審審理時，廖泰宇、洪雅蕙坦承非法吸金，但爭執吸金規模和犯罪所得，陳力心則否認違反銀行法，但法院認為罪證確鑿，應依法論處。

不過更一審認為一審部分事實認定錯誤，例如以各投資人投資方案的「總投資價值」當計算吸金規模，而不是以「實際交付金額」計算等，因此撤銷改判。

更一審認為，廖泰宇三人造成眾多投資人重大財產損失，危害金融秩序，欠缺法治、尊重他人財產觀念，其中廖因馬勝集團非法吸金案遭判刑還不知悔改，還成為在台投資者資金最終收取、彙整之人。陳力心是上層投資人，負責收錢再轉給廖，但參與與吸金程度不若廖；洪雅蕙身為牧師卻沒傳道，還利用教會來解說投資、出金與操作，因此分別量刑。