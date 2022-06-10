在台日推投資方案吸金 主嫌更一審改判10年

以男子廖泰宇為首的吸金集團涉嫌推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案在台灣及日本吸金，高院更一審今天認定廖泰宇吸金近新台幣3億元，依違反銀行法判刑10年。可上訴。

全案起於，曾因馬勝吸金案遭判刑的廖泰宇（對外自稱廖偉辰、Star老師），於106年、107年間推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案，年報酬率可達約671%，並招募洪姓牧師、陳姓友人等人在台灣及日本吸金。

一審台北地方法院依銀行法的非法經營銀行業務罪，判處廖泰宇有期徒刑10年8月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定廖泰宇為本案在台主導者，更是在台投資者資金最終收取、彙整之人，嚴重妨害金融秩序及經濟安定，使投資人蒙受重大損失。

二審考量廖泰宇於偵查及審理時，就在台灣吸金部分坦承犯行，否認參與日本吸金等情，且就自身獲取犯罪所得及金流不吐實的犯後態度，改判12年。

案經最高法院發回，高院更一審今天宣判，認定廖泰宇在台灣及日本總計對外吸金新台幣2億2126萬餘元、21萬9000美元及2700萬日圓，從中獲利新台幣2311萬餘元、2萬餘美元及270萬日圓，因吸金規模認定不同，撤銷改判。

更一審指出，廖泰宇之前因馬勝集團非法吸金案經起訴及判刑，仍不知悔改又犯本件吸金案，但審酌他坦承犯行，僅爭執吸金規模與犯罪所得金額，改判刑10年。

此外，更一審認為，洪姓牧師未善盡傳道之職，利用教會辦公室招攬投資，但參與程度與金額均低於廖泰宇，並已賠償投資人損失，判刑2年，宣告緩刑5年，須支付30萬元給公庫，及提供200小時義務勞務、接受6場法治教育；另名陳姓被告則判刑2年。全案還可上訴。