快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

在台日推投資方案吸金 主嫌更一審改判10年

中央社／ 台北10日電

以男子廖泰宇為首的吸金集團涉嫌推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案在台灣及日本吸金，高院更一審今天認定廖泰宇吸金近新台幣3億元，依違反銀行法判刑10年。可上訴。

全案起於，曾因馬勝吸金案遭判刑的廖泰宇（對外自稱廖偉辰、Star老師），於106年、107年間推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案，年報酬率可達約671%，並招募洪姓牧師、陳姓友人等人在台灣及日本吸金。

一審台北地方法院依銀行法的非法經營銀行業務罪，判處廖泰宇有期徒刑10年8月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定廖泰宇為本案在台主導者，更是在台投資者資金最終收取、彙整之人，嚴重妨害金融秩序及經濟安定，使投資人蒙受重大損失。

二審考量廖泰宇於偵查及審理時，就在台灣吸金部分坦承犯行，否認參與日本吸金等情，且就自身獲取犯罪所得及金流不吐實的犯後態度，改判12年。

案經最高法院發回，高院更一審今天宣判，認定廖泰宇在台灣及日本總計對外吸金新台幣2億2126萬餘元、21萬9000美元及2700萬日圓，從中獲利新台幣2311萬餘元、2萬餘美元及270萬日圓，因吸金規模認定不同，撤銷改判。

更一審指出，廖泰宇之前因馬勝集團非法吸金案經起訴及判刑，仍不知悔改又犯本件吸金案，但審酌他坦承犯行，僅爭執吸金規模與犯罪所得金額，改判刑10年。

此外，更一審認為，洪姓牧師未善盡傳道之職，利用教會辦公室招攬投資，但參與程度與金額均低於廖泰宇，並已賠償投資人損失，判刑2年，宣告緩刑5年，須支付30萬元給公庫，及提供200小時義務勞務、接受6場法治教育；另名陳姓被告則判刑2年。全案還可上訴。

吸金 日本 台灣高等法院

延伸閱讀

台股吸金 稱霸亞股

美固定收益型ETF 吸金

新基金開募 吸金1,100億

終止連續賣超窘境！外資反手買超 台韓股市逆勢吸金

相關新聞

父不甘女遭性侵輕生亡 撂人動私刑虐死一命 判刑還要賠

台中林姓人父自認女兒遭王姓男子性侵、拍影片威脅後吞藥身亡，他找來3名同夥押走王拘禁7天，不停用棍棒、熱融膠痛毆甚至電擊，...

高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

高雄雍姓男子因涉嫌詐欺案，於橋頭地檢署第六偵查庭訊問時，因不滿檢察官質疑雍男的說詞，他竟當庭對執職檢察官辱罵「X你娘」，...

母染疫亡火化遭討6萬 地院判只需付公定價

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，因不滿葬儀社敲竹槓開價6萬元，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審理認...

孫女繼承千萬股票 阿嬤提告討回

十八歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值一三四二萬餘元的股票、五四一萬餘元存款，未料她阿嬤主張股票和存款是她借用兒子名...

女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

新竹市吳姓女子在社區居住廿三年，因不分日夜常發出敲打、吼叫聲、播放佛經，甚至潑灑不明液體，社區管委會多次勸導無效，去年底...

台南歸仁圓環黑道火拚1死1傷 法官裁定3嫌羈押禁見

台南市歸仁圓環昨晨爆發黑道火拚，二派人馬當街駁火，53歲洪姓男子及36歲吳姓男子分持短、長槍互轟，至少駁火35槍，2人均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。