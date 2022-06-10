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18歲獨生女繼承1883萬遺產 遭阿嬤告上法院討千萬股票
18歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值1342萬餘元的股票、541萬餘元存款，未料她的阿嬤主張股票和存款是借名登記，提民事訴訟要求她返還共約1883萬餘元股票和存款。台北地方法院認定股票為阿嬤借名登記，判曾女應返還全數股票，另存款部分不用給付，可上訴。
曾父2021年3月18日過世後，因和妻子離婚，曾女是遺產唯一法定繼承人；曾女繼承銀行帳戶共541萬元存款，另有逾70家公司股票，包括22張聯電股票、36張華南金股票、12張國泰金股票、79張開發金股票、16張南亞股票、7張台塑股票等，經法院去年7月計算約1342萬餘元。
阿嬤提告主張，她基於母子親情的信任關係，借用兒子名義開存款、證券帳戶，帳戶中資金都是她存入的，存摺印鑑也由她保管，股票交易也全權由她決定；兒子猝逝後，借名登記關係消滅，但曾女、曾母卻拒絕返還，故提告要求曾女返還股票、存款。
曾女反駁，她是獨生女、唯一法定繼承人，父親過世時她才18歲，正逢重要升學考試期間，卻突遭喪父之痛，無法獨自承擔父親後事，但阿嬤和其他親屬不聞不問，都是由她母親幫忙處理；阿嬤要求返還股票、存款，應負擔舉證責任，卻不清楚帳戶餘額、交易狀況，認為請求無理由。
法院根據證券營業員作證指出，證券帳戶中的股票都是阿嬤以電話下單，沒有其他人打過電話，認定證券帳戶確實是借名登記；存款部份，阿嬤沒有指明和證券帳戶有何連動關係，且不了解帳戶使用狀況。
又阿嬤主張某銀行帳戶早在1970年間、兒子就讀中小學就開始借名使用，但實際上帳戶1985年才設立，也不了解帳戶中交易狀況，判曾女應返還股票，但不用歸還存款。
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