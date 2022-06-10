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警察輸慘 「煙火哥」四處挑釁公權力 移送21次罰2次

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

知名「煙火哥」邱銘祥因女友與藍姓女子有車禍訴訟，在新北市新店區四處放炮竹向公權力挑釁，新店分局依社會秩序維護法移送20次，法院只裁罰2次，警方鍥而不捨再查辦，台北地院審理，還是裁定不罰。

事實上，警方依社維法法辦邱銘祥的「濫殤」，始自2021年6月。第1次，法官裁定罰鍰1萬元，2021年9月第12次，裁定罰鍰6000元；1年多來，警方共移送邱銘祥21次，法官有19次認定事證不足不罰，警民鬥法，警察「2比19」敗陣。

依新出爐的裁定，新店分局說，邱銘祥2022年1月4日凌晨5時，將煙火置放在新店區某道路旁，點燃引線後即離去，爆竹造成巨大聲響，嚴重影響當地居民生活的安寧，爆炸聲引起當地居民恐慌。

警方蒐證認為，邱銘祥犯社會秩序維護法第63條第1項第4款「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」，以及第72條第3款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」，請法院裁定。

裁定指出，警方認為邱銘祥違法，是以現場監視器畫面截圖、煙火殘骸照片、重型機車車籍資料為據，經調查，這部重機的車主姓「游」，且邱銘祥未到案說明，也沒有證人目擊邱引燃煙火。

此外，審閱警方提供的監視畫面截圖、煙火殘骸照、車籍資料等證物，雖然可以認定重機曾行經事發地點附近，現場並遺留炮竹，不過，警方沒有確認騎乘者，蒐證畫面也未攝得引燃煙火的過程，不能認定邱發射具殺傷力的爆竹，也不能認定邱製造噪音妨害安寧， 邱應不罰。可抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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