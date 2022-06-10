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7旬婦網戀德籍帥大叔 警見他用「簡體中文」阻百萬遭詐

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中7旬老婦日前認識1名「德國籍網友」，向她表示自己遭受恐怖攻擊，欲移民來台，但行李遭海關扣留，需繳交8萬美金「疏通費」；老婦不疑有他，欲匯款時，行員發現有異，通知警方到場了解，查看老婦與其友人對話，好奇疑問「德國人怎麼都用簡體字？」老婦才驚覺遭詐，保住辛苦錢。

台中清水7旬林婦日前於網路上認識名網友，表示自己為德國籍，頭像是名帥氣外國大叔，兩人相談甚歡一段時間；日前該「網友」對林表示，自己遭遇恐攻，欲移民來台，但行李遭扣留在海關，需繳交「疏通費」8萬美金、折合約新台幣240萬元才能領回，想向林婦借款求助。

林婦不疑有他，8日上午10時許就到沙鹿區某銀行解除外匯基金，並向銀行借貸籌措「疏通費」，再請行員協助，將資金轉匯至指定銀行；行員察覺林婦行為有異，關心詢問匯款理由，但她卻支吾其詞，於是通知警方到場協助。

清水警分局光華所警員陳楷淇、鄭名凱到場，再次向林婦詢問匯款理由，老婦才表示是要匯款給認識很久的「德國網友」，並提供手機對話內容給警方；警員一看，發現該帳號大頭貼為外國人臉孔，怎是用流利的中文回應，且用字都是「簡體字」，並告知林婦，她才驚覺自己遭到詐騙，才成功守住這筆辛苦錢，警成功阻詐。

台中市警局長蔡蒼柏得知後，昨下午3時許與清水警分局長游泳中，一同到光華所及銀行致贈禮品，表揚女行員與警員共同阻詐，成功保住民眾辛苦的血汗錢。

游永中表示，由於行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，並提醒民眾詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗，民眾務必提高警覺。

台中市警局長蔡蒼柏昨下午3時許與清水警分局長游泳中，一同到銀行致贈禮品，表揚女行員與警員共同阻詐。圖／清水警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏昨下午3時許與清水警分局長游泳中，一同到銀行致贈禮品，表揚女行員與警員共同阻詐。圖／清水警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏昨下午3時許與清水警分局長游泳中，一同到光華所致贈禮品，表揚女行員與警員共同阻詐。圖／清水警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏昨下午3時許與清水警分局長游泳中，一同到光華所致贈禮品，表揚女行員與警員共同阻詐。圖／清水警分局提供
「德籍網友」頭向為外國人，與林婦對話卻用流利的「簡體中文」對答。記者劉柏均／翻攝
「德籍網友」頭向為外國人，與林婦對話卻用流利的「簡體中文」對答。記者劉柏均／翻攝

德國 詐騙

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