照顧3個多月不堪壓力 桃園男枕頭悶死中風臥床母

陳姓男子不堪生活重擔全落到自己身上，今年2月用枕頭悶死臥病在床的母親，然後飲酒撞牆自殘，今天被桃園地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴。記者陳俊智／攝影 桃園一名42歲陳姓男子不堪照顧中風失能母親的辛苦，去年2月19日萌生殺意，凌晨趁母親睡覺時，用枕頭悶死對方，事後再飲酒撞牆自殘，試圖了結自己，但因為員警制止而倖存；桃園地檢署偵辦此案，今依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴陳男。

檢警調查，陳男與65歲母親相依為命多年，感情融洽，2人原本相互扶持，彼此照顧生活所需，但去年11月陳母中風跌倒，有嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱等後遺症，而生活重擔則都落到陳男身上。

陳男因母親傷後情緒不穩煩心，又無法接受相互扶持的生活模式驟變，因此2月19日凌晨4、5時趁母親熟睡，用枕頭摀住其口鼻，再趴在枕頭上睡覺，直至6時醒來發現母親窒息死亡，即開始飲酒撞牆自殘，上午9時許才傳訊告訴其他家人情況。

偵訊時，陳男坦承用枕頭悶死母親，並稱自己曾向母親提議共赴黃泉，母親未明確拒絕，有時只說改天，或用哭泣等方式敷衍帶過。

檢方調查，陳男與母親感情融洽，親友雖然曾聽陳男提及照護壓力及殺死母親想法，但不曾聽其母說過有輕生念頭。此外，陳男悶死母親後雖有大量飲酒及自殘行為，但傷勢多為擦挫傷，至多只有左胸3根肋骨閉鎖性骨折，均非自殺行為，共赴黃泉是否為2人共同決定有待進一步調查，但他殺死母親犯行明確。

檢方認定陳男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，但起訴後也建請法院審酌他每日目睹母親失能後的痛苦悲傷，依其犯罪情節和犯後態度酌量其刑。

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