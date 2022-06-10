鍾小平初選輸了討不回保證金 提告要國民黨吐還50萬元

台北市議員鍾小平2019年領表登記參加國民黨立法委員黨內初選，並繳交50萬元保證金，初選由前立委林郁方勝出，鍾小平表態欲退黨參選，被國民黨沒收保證金。鍾不服提告請求返還保證金，一審判國民黨應如數返還；國民黨上訴，台北地方法院二審今開庭，雙方針對「違紀參選」再有不同意見。

鍾小平主張，他2019年4月22日登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金給國民黨台北市委員會，他沒有違紀參選，中選會正式公告候選人名單後，國民黨應依規定退還50萬元保證金。

國民黨反駁，鍾小平登記參加初選，也簽署公約承諾絕不違紀參選，否則國民黨有權作出黨紀處分，也得沒收保證金；鍾小平同年月24日現身台北市黨部嘶吼、咆哮、大聲辱罵，公然侮辱工作人員、黨部主委，還致電媒體，意圖擾亂初選程序，嚴重毀損黨的名譽，顯然已經違背公約規範。

再者，國民黨中央接手初選作業後，民調結果由林郁方勝出，國民黨也提名林郁方代表參選立委，事後台北市黨部考紀會、中央考紀會決議處分鍾小平停權6個月；未料，鍾多次大肆批評國民黨，表態退黨、以無黨籍身分參選立委，並公開支持民眾黨主席柯文哲參選，也已違背公約規範，沒收保證金有理由。

台北地院簡易庭認為，根據公約規範，已將「違紀參選」特定為「如未獲提名而參選」，而鍾小平未獲國民黨提名後，並未參選立委，不符合公約違紀參選的要件，認為鍾小平請求有理由，判國民黨應返還50萬元保證金。

國民黨上訴，台北地院今開庭，鍾小平委任律師指出，鍾小平最終沒有登記成為中選會立委候選人，沒有違紀參選的問題；另公約規定，除違紀參選外，若有其他違反公約的行為，應受黨紀處分，而國民黨已對鍾小平黨紀處分，不得再沒收保證金。

國民黨委任律師說，公約制定目的是為了團結國民黨員，希望藉由黨內推選出合適的候選人，若依鍾小平主張，只要不成為中選會候選人，即可不遵守黨紀、公約規定，顯然違反公約的目的。