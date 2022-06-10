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台中疫情高峰 民代捐快篩酒精 解派出所燃眉之急
台中疫情處高峰，端午節後連3天確診破萬，民進黨立委莊競程、台中市議員曾朝榮關心第一線支援防疫的員警健康防護，今天上午10時代表工會團體等單位捐贈快篩試劑300劑，以及酒精300瓶給台中市警第五分局北屯、文昌、四平、水湳、東山、松安等6個派出所，解決派出所的燃眉之急，讓員警好感動。
捐贈儀式今天上午10時在北屯派出所舉行，由台中市警局第五分局副分局長林志勇代表接受。林志勇說，疫情嚴峻，第一線員警因快篩試劑用量大，感謝莊競程與曾朝榮即時提供基層員警快篩劑，解決燃眉之急。
代表參加的北屯派出所副所長徐偉修說，目前包括刑案涉案人進派出所都需先使用快篩篩檢，快篩使用量大，感謝莊競程、曾朝榮，用行動表達對員警的關心與照顧，適時提供應急支援，讓員警勇敢面對疫情。
莊競程說，依疾管署統計，台中今年到昨天，累計26萬3536例確診，其中北屯累計2萬4415例，台中市疫情仍在高原期。員警肩負治安、交通重責，自疫情爆發以來，還多出了不少繁重的防疫工作，平日站在第一線執勤，也經常需要與民眾接觸，各派出所試劑的用量很大。
曾朝榮表示，疫情期間，不論是機場邊境防疫、集中檢疫場所安全維護，或是居家檢疫對象協尋等各項作業，員警都站在第一線，屬於高風險族群，今天代表工會團體等單位捐贈防疫物資給警方，也盼大家更應該關心員警的健康防護。
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