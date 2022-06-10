文化部前司長「債務沉重」收180萬回扣 判7年10月定讞

朱瑞皓。本報資料照片 文化部人文及出版司前司長朱瑞皓任職國立傳統藝術中心副主任期間，利用承辦兩件標案機會索取回扣，再護航包商；一、二審依貪汙治罪條例經辦公用工程收取回扣罪判刑7年10月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得180萬元；案件上訴，被最高法院駁回，全案定讞。

朱瑞皓2018年承辦台灣戲曲中心多功能廳等空間室內整修工程中「戲曲裝修案」、「琴房統包案」2項共4000多萬元標案，因廠商安慶公司負責人廖育強有意承攬，透過「白手套」與朱瑞皓接觸，朱洩漏招標案資訊，與廠商約定回扣。

之後，朱勾選標案評選委員名單，讓廖育強得標，廖將賄款180萬元透過「白手套」潤祥公司陳金源、邱祥豪再轉交朱瑞皓，廖並多次招待朱喝花酒，陳金源、邱祥豪也從中各分得58萬元、22萬元。

一審判陳金源5年6月沒收犯罪所得58萬元，邱祥豪判刑2年並宣告緩刑3年，犯罪所得22萬元沒收，並須向公庫支付20萬元，廖育強判刑1年並緩刑2年，沒收犯罪所得240萬元，向公庫支付10萬元。

朱瑞皓一審判刑7年10月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得180萬元；朱自認素行良好，因債務壓力沉重才一時失慮，以家中尚有稚子、老母待扶養，入監服刑全家將頓失依靠，上訴請求輕判並宣告緩刑。

二審認為，朱洩漏內部招標文件，破壞政府採購案件競爭公平，使人民喪失對公務廉潔性的信賴，兼衡他在案件中居關鍵公務員角色、實際收取回扣金額，且犯案時擔任年收入150萬元的公職，只為填補個人資金缺口就兩度收受回扣，不值得同情，沒有再減刑餘地，維持一審判決；案件上訴，最高法院認為事實審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。