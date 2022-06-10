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猥褻4歲小姪女20次 法官判「叔姪」4年禁止獨處
台北市一名男子對哥哥的4歲女兒性侵，以生殖器磨蹭小姪女，依對未滿14歲之女子為猥褻罪起訴。台北地院審理，判這名叔父有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，保護管束期間內禁止與姪女單獨相處。
檢方指控叔父犯20罪，叔父全認，法官就每1罪判刑8月，訂應執行刑，還要他去參加與性別平等課程有關的法治教育3場次。可上訴。
男子是4歲被害人的叔父，卻罔顧人倫，利用姪女年幼不知抵抗，不時猥褻；2021年2月至9月，叔父在台北市住處以手撫摸、嘴親吻、生殖器磨蹭女童的外陰部及胸部共20次，女童母親發現報案，叔父被訴，坦承犯案。
女童母親作證時，與女童對「發生的事情」的描述，大致相符，女童母親說明發現過程、叔父與女兒平時的相處情形，加上叔父和女童母親的對話紀錄，法官認定叔父犯罪事證已明確。
法官認為，男子平時很照顧姪女，竟利用機會對受照護的姪女猥褻，犯刑法對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪，他20次犯行時間不同、行為不同，犯意有別，應該分論併罰。
判決說，叔父沒有前科，為滿足個人私慾，明知小姪女性自主及判斷力不成熟，卻下手猥褻，考量他已獲親人諒恕，有性騷擾和解書為憑，已具悔意，依法量刑。
法官另認為，叔父一時失慮偶罹刑典，犯後坦承犯行，可宣告緩刑4年，但為使他心生警惕，命令他參加法治教育3場次，審酌他與女童的關係，再考量女童與他日常生活中可能碰面、接觸，命令他4年禁止與小姪女單獨相處。
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