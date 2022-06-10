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老婆一通電話打來害他被警攔查 更慘的在後頭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名翁姓工程包商深夜駕車返家，途中先買了飲料準備回家慰勞妻子，妻子見丈夫未依約返家，打電話關心，結果巡邏警網發現翁男駕車使用手機將他攔查，慘的是，警方聞到翁男身上有酒味，酒測值達每公升0.40毫克。

鼓山警分局內惟所所長周信宏、警員蘇俊吉，8日深夜11時32分許，巡經鼓山區九如四路與吳鳳路路口，發現從事工程包商的翁姓男子駕駛自小客車（44歲）開車時，拿著手機講話，於是鳴笛示意他停車受檢。

翁男一下車，警方先告誡「開車不要用手機」，隨後聞到翁男身上飄散濃厚酒味，警方問翁「你有喝哦？」翁男坦承有喝啤酒，警方當下對他施以酒測，酒測值高達每公升0.40毫克，超過標準值。

翁男因酒駕涉及公共危險罪嫌，翁男向警方表示，原本返家途中買飲料要給老婆喝，後來老婆來電關心才接電話，沒想到卻被警方攔查，上警車前，還去電給妻子：「我人在內維所，老婆你打給我，結果我被攔下來了」；警方勸翁如果沒喝酒、酒駕，就不會有憾事發生，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

翁男開車接老婆電話被警方攔查，警方聞到他身上散發酒味，酒測前，讓他喝水漱口。記者石秀華／翻攝
翁男開車接老婆電話被警方攔查，警方聞到他身上散發酒味，酒測前，讓他喝水漱口。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子開車時，接老婆電話被警攔查，因身上有酒味，警方酒測前，讓他喝水漱口，結果酒測值達每公升0.40毫克，被移送法辦。記者石秀華／翻攝
高雄翁姓男子開車時，接老婆電話被警攔查，因身上有酒味，警方酒測前，讓他喝水漱口，結果酒測值達每公升0.40毫克，被移送法辦。記者石秀華／翻攝

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