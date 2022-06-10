二次詐騙做「警政署假公文」 婦人一再上當60萬全沒了

「二次詐騙」手法近年不算罕見，但台中市近期又有4人遇害，詐團利用對方先前被騙急於追回錢，還自製假的警政署公文佯稱有管道可幫追討款項，透過LINE客服要求支付10％佣金等，陳姓婦人一再深信，前後慘遭詐60萬元，警方研判同一集團所為，但幕後是境外或國內詐騙幾乎難以追查。

台中市警局刑警大隊經濟組指出，二次詐騙是詐團透過網路臉書或其餘平台，張貼可以追回遭詐款項資訊，近期臉書社團就出現一張偽造的「反網路詐騙資金追回警政署公文」，詐團以此引誘先前曾受騙的民眾，對方會要求先點擊連結經LINE加入好友。

詐團再以先前取得個資打電話給民眾，冒充假警察、檢察官或銀行單位等，自稱有「特殊手段團隊」，可以幫忙追討回之前遭詐的款項，但必須要依指示去操作ATM，或使用網路銀行轉帳、刷卡等，巧立名目向對方收費。

警方說，60歲陳姓婦人之前因為求職遇上詐騙，已經先被騙了45萬元，因心有不甘又在網路看到該資訊，就依指示加LINE好友求助，對方直接要求先刷卡付10％佣金，以替她追回款項但匯出錢又需要再支付「激活帳戶費用」、「兌換費用」或「保證金」等。

陳婦被耍的團團轉，前前後後又刷了14萬元，最終連同第一筆遭詐款項都沒下文，這才知道一共又被騙了60萬元；另外還有1名林姓被害人同樣用LINE加好友，匯了10%保證金還傳送協議書，結果一毛錢都沒拿回。