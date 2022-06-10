影／賭性堅強 「千歲團」不畏風雨搭棚聚賭被逮

連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭。記者邵心杰／翻攝 連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭，前天下午2時15分許出動大批警力衝入流動式天九牌賭場，「嘜走！」只見60、70歲的阿公、阿嬤柱傘慌亂想躲避，卻又來不及，直說「我嘜走啦」，警方一舉逮18名「千歲團」賭客。

台南市警局督察室靖紀小組、第三分局當場查獲18名男女以天九牌聚賭，現場查扣抽頭金600元、賭資9000元及天九牌、骰子等證物。其中，陳姓女負責人年已73歲，賭客則有12名男子、5名女子，年約50至70歲，堪稱「千歲團」。

警方據報後蒐證，前天下午衝入樹林內，「嘜走！」阿公慌亂想躲避，卻又來不及，直說「我嘜走啦」，員警又在草叢另端找到躲藏的阿嬤，「姊啊！裡頭坐啦」，只見阿嬤柱著雨傘，心不甘情不願的，小心翼翼的從溼滑小徑走了出來。