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影／賭性堅強 「千歲團」不畏風雨搭棚聚賭被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭。記者邵心杰／翻攝
連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭。記者邵心杰／翻攝
連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭，前天下午2時15分許出動大批警力衝入流動式天九牌賭場，「嘜走！」只見60、70歲的阿公、阿嬤柱傘慌亂想躲避，卻又來不及，直說「我嘜走啦」，警方一舉逮18名「千歲團」賭客。

台南市警局督察室靖紀小組、第三分局當場查獲18名男女以天九牌聚賭，現場查扣抽頭金600元、賭資9000元及天九牌、骰子等證物。其中，陳姓女負責人年已73歲，賭客則有12名男子、5名女子，年約50至70歲，堪稱「千歲團」。

警方據報後蒐證，前天下午衝入樹林內，「嘜走！」阿公慌亂想躲避，卻又來不及，直說「我嘜走啦」，員警又在草叢另端找到躲藏的阿嬤，「姊啊！裡頭坐啦」，只見阿嬤柱著雨傘，心不甘情不願的，小心翼翼的從溼滑小徑走了出來。

連日來大雨不斷，民眾多已減少外出，民眾看到仍有賭客搭棚，躲在樹林聚賭，直呼「賭性堅強」。賭客萬萬沒想到，員警連藏在樹林內賭場都能抓得到，只好束手就擒。警方表示，包括負責人在內18名賭客，均依賭博罪送辦。

有民眾看到賭客不畏風雨，搭棚躲在樹林聚賭，直呼「賭性堅強」。記者邵心杰／翻攝
有民眾看到賭客不畏風雨，搭棚躲在樹林聚賭，直呼「賭性堅強」。記者邵心杰／翻攝
據調查，陳姓女負責人年已73歲，賭客則有12名男子、5名女子，年約50至70歲，堪稱「千歲團」。記者邵心杰／翻攝
據調查，陳姓女負責人年已73歲，賭客則有12名男子、5名女子，年約50至70歲，堪稱「千歲團」。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲18名男女以天九牌聚賭，現場查扣抽頭金600元、賭資9千元及天九牌、骰子等證物。記者邵心杰／翻攝
警方當場查獲18名男女以天九牌聚賭，現場查扣抽頭金600元、賭資9千元及天九牌、骰子等證物。記者邵心杰／翻攝

阿嬤 賭場 台南

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