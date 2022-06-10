嚴懲酒駕仍不怕？台中酒駕熱點中、西區2個月抓171件

道路交通管理處罰條例修正後已於3月31日上路，多項加重處罰還會公布累犯照片，台中市3月底展開為期2個月攔查專案，第一分局轄區查獲多達171件全市最高，前3名酒駕件數分別為公園路、向上路及美村路，研判周邊小吃店、燒烤店多，可見民眾仍心存僥倖。

台中第一分局表示，市警局3月31日至5月31日執行第二波掃除醉犯專案，第一分局轄內中區、西區短短2個月攔查到171件酒駕，其中有80件酒測值超過呼氣值每公升0.25毫克門檻，均依公共危險現行犯移送台中地檢署。

另其餘91件雖未達刑事犯罪，但酒測值仍超標則依道路交通管理處罰條例裁罰。警方說，所幸期間轄內並未發生酒駕致人於死案件，僅有1件酒駕致傷，其餘多為攔查測得超標，或是自撞報案查獲。

第一分局也統計，這次酒駕路段件數前3名分別是公園路29件、向上路19件，及美村路16件，路口部分則是西區向上、美村路7件最多，其次為中區三民、公園路口6件次之，第三為中區自由、公園路口5件，研判周圍小吃店林立，也有燒烤店、KTV等。

第一分局表示，截至5月31日止，因酒後駕車致死傷人數從去年7件，減回今年1件，全般交通事故則是較去年同期減少97件（降幅達3.2％)。

警方也說，道路交通管理處罰條例修正後已於3月31日上路，修正包含酒駕初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、同車乘客罰鍰提高及公路主管機關得公布違規人姓名及照片。